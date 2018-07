Im Garten ist immer irgendetwas los. Diese Kolumne widmet sich den vielen kleinen Anekdoten, die sich im Miteinander von Natur und Mensch sowie Garten-Mensch und Garten-Mensch ereignen.

Wie nahe Freude und Enttäuschung im Garten doch zusammenliegen! Da gebe ich dem lang gehegten Wunsch nach, eine prächtige Reihe an Hortensien haben zu wollen, wie ich sie andernorts oft bewundere. Bedenken, die Pflanzen könnten mehr Wasserbedarf haben als ich Zeit zum Gießen, schlage ich in den Wind. Bald zeigen mir die frisch Gepflanzten, dass meine Strategie, im Garten nur Bewohner von Pötten zu gießen, hier nicht greifen wird. So bin auch ich jetzt täglich mit den Kannen unterwegs. Die Hortensien danken es mir und blühen bereits nach kurzer Zeit in voller Pracht. Was für eine Freude! Bald reichen mir die Gieß-Besuche am Abend nicht mehr. Ich statte den Schönheiten auch morgens einen Besuch ab. Aber was ist das? Der erste Morgen nach der ersten Schlechtwetternacht in diesem Sommer: Als hätte ein Unwetter nur über den Hortensien gewütet, liegen die Zweige mit den großen Blütenköpfen abgeknickt flach. Das war’s erst mal mit der makellosen Pracht, die aussah, als wäre sie einem Hochglanz-Gartenmagazin entsprungen. Ab in den Schuppen, Pflanzstützen geholt und in die Erde gesteckt – so schnell lassen wir Gärtner uns doch nicht von unseren Träumen abbringen.

Kennen Sie schon unseren kostenlosen Garten-Newsletter? Wir versenden den Brief mit weiteren Garten-Themen und Anekdoten aus den grünen Paradiesen einmal pro Monat per E-Mail. Noch nicht dafür registriert? Hier geht‘s zur Registrierung.

Lust auf weitere Garten-Themen? Unsere Themenseite www.noz.de/querbeet bietet eine große Auswahl für jeden Gartenmonat.