Osnabrück. Osnabrück. Vor einer Reise sollten sich Urlauber über Reiseimpfungen erkundigen. Welche Reiseimpfungen werden empfohlen? Welche Impfungen übernimmt die Krankenkasse?Hier gibt es Infos.

Wer eine Reise geplant hat, sollte sich bereits vor Reiseeintritt über die empfohlenen Reiseimpfungen für das Land informieren. Eine Reise bietet auch eine Gelegenheit die den für Deutschland empfohlenen Impfschutz zu kontrollieren und gegebenenfalls aufzufrischen. Denn einige Impfungen aus Kindertagen müssen im Erwachsenenalter aufgefrischt werden.

Welche Impfungen die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut für Kinder, Jugendliche und Erwachsene empfiehlt, finden Sie weiter unten im Text.

Nach Angaben des Fachinstituts "Centrum für Reisemedizin" (CRM) ist die richtige Imfpung abhängig vom Reiseziel und dem persönlichen Risiko wie zum Beispiel einer Vorerkrankung. Auch die Reisebedingungen müssen beachtet werden: Hält sich der Urlauber nur in Großstädten beziehungsweise Touristikzentren auf oder reist der Urlauber innerhalb des Landes und hat engen Kontakt zur einheimischen Bevölkerung? Urlauber sollten sich bei ihrem Arzt informieren. Auch das CRM bietet auf seiner Homepage Informationen zu den einzelnen Ländern.

Warum sind Impfungen wichtig?

Impfungen können vor lebensbedrohlichen Erkrankungen schützen, die durch Erreger ausgelöst werden können. In vielen Fällen schützen Impfungen nicht nur die geimpfte Person, sondern verhindern auch eine Ausbreitung der Krankheit. Durch Impfungen kann außerdem verhindert werden, dass Erwachsene an sogenannten Kinderkrankheiten wie Windpocken oder Masern erkranken, die bei Erwachsenen häufig einen schwereren Krankheitsverlauf mit sich bringen.

Impfungen können zwar auch einige Nebenwirkungen wie Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle oder Kopf- und Gliederschmerzen verursachsen. Die Reaktionen auf die Impfungen sind allerdings weniger schlimm als die Symptome oder die Folgeschäden der Krankheit.

Wann sollten sich Urlauber impfen lassen?

Reisende sollten sich circa sechs Wochen vor Reiseantritt bei ihrem Arzt über mögliche Impfungen informieren. Das CRM weist darauf hin, dass manchmal mehrere Imfpungen für einen wirksamen Schutz notwenig sind. Außerdem dauert es meistens einige Tage bis die Impfung vollständig wirkt. Doch auch bei einer Last-Minute-Reise lohne sich nach Angaben des Centrums eine Imfpung. Einige Impfungen wie die gegen Hepatitis A seien auch noch kurz vor der Reise möglich. Wer eine Reise mit Kindern plant, sollte bedenken, dass viele Impfungen erst ab einem bestimmten Alter möglich sind.

Anzeige Anzeige

Übernehmen Krankenkassen empfohlene Reiseimpfungen?

Viele Krankenkassen erstatten das Geld für empfohlene Auslandsreiseimpfungen zurück. In der Regel erstatten die Krankenkassen die Kosten für die Impfungen, abzüglich der gesetzlichen Zuzahlungen, zurück, nachdem der Reisende die Rechnung eingereicht hat. Reisende sollten sich bei ihrer Krankenkasse über die Kostenerstattung informieren.

Welche Impfungen werden für Reisen an das Mittelmeer empfohlen?

Bei einer Reise ans Mittelmeehr empfiehlt das CRM eine Impfung gegen Hepatitis A. So sei in Süditalien das Risiko, durch verunreinigte Nahrungsmittel an Hepatitis A zu erkranken, acht Mal größer als in Deutschland. In der Türkei sei das Risiko um bis zu 50 Mal so hoch. Reisende in die ländlichen Gebiete der Türkei sollten sich zudem gegen Typhus impfen lassen.

Welche Impfungen werden für Reisen nach Ost- und Südosteuropa empfohlen?

Bei Reisen nach Ost- oder Südosteuropa wird eine Impfung gegen Tollwut empfohlen, außerdem sollten streuende Tiere gemieden werden. Für einen Schutz gegen Tollwut sind mehrere Impfungen nötig, deswegen sollten sich Reisende frühzeitig informieren.

Welche Impfungen werden bei Fernreisen empfohlen?

Wer nach Asien, Afrika, Lateinamerika reist, sollte gegen Hepatitis A und gegebenenfalls gegen Polio, Typhus, Tollwut und Hepatitis B geimpft sein. In einigen Ländern bestehe nach Angaben des CRM eine Impfpflicht gegen das Gelbfieber. Wer in ländliche Gebiete Süd- und Südostasiens reist, solltte sich gegen die Japanische Enzephalitis impfen. Unter bestimmten Reisebedingungen könne auch eine Cholera-Schluckimpfung sinnvoll sein. International wichtig sei zudem der Schutz gegen Meningokokken.

Für Austauschschüler- oder studenten in Nordamerika, Australien, Neuseeland oder in europäische Länder empfiehlt das Centrum den Schutz gegen Meningokokken und gegebenenfalls gegen Masern, Mumps und Röteln.

Standardimpfschutz: Welche Impfungen werden für Kinder von 0 bis 12 Jahren in Deutschland empfohlen?

Diphterie

FSME

Grippe

Hepatitis B

Hib

HPV

Keuchhusten

Masern

Meningokokken

Mumps

Pneumokokken

Polio

Rotaviren

Röteln

Tetanus

Windpocken

Kombinationsimpfstoffe

Standardimpfschutz: Welche Impfungen werden für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren in Deutschland empfohlen?

Diphterie

FSME

Grippe

Hepatitis B

HPV

Keuchhusten

Masern

Mumps

Polio

Röteln

Tetanus

Windpocken

Kombinationsimpfstoffe

Standardimpfschutz: Welche Impfungen werden für Erwachsene in Deutschland empfohlen?

Diphterie

FSME

Grippe

Keuchhusten

Masern

Pneumokokken

Polio

Röteln

Tetanus





Quellen: Robert-Koch-Institut, Centrum für Reisemedizin, www.impfen.de