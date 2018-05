Osnabrück. Eine Seuche hat die Menschheit dahingerafft. Seit der Apokalypse vor 71 Jahren hausen die letzten Überlebenden auf dem Meer oder in wenigen verbliebenen Städten. Was ist mit dem Rest der Welt? Die Suche nach der Antwort gipfelt bei „Pandemic Legacy - Season 2“ in einem packenden Spielerlebnis. Die Jury Spiel des Jahres hat das Spiel nun mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Zunächst die Vorgeschichte: Mit „Pandemie“ hatte der US-amerikanische Autor Matt Leacock vor rund zehn Jahren ein außerordentliches kooperatives Spiel vorgelegt. Gemeinsam haben die Spieler die Aufgabe, Heilmittel gegen vier Krankheitserreger zu entwickeln. Mittels eines genialen Kartenmechanismus wird dabei die Ausbreitung der Seuchen simuliert.

Auf Basis dieses Grundspiels fußt auch „Pandemic Legacy - Season 1“, welches das sogenannte Legacy-Prinzip geprägt hat. Was bedeutet das? Mit jeder Partie verändert sich das Szenario. Sticker werden auf den Plan geklebt, Charaktere erhalten neue Fähigkeiten oder Narben, Erreger mutieren. Ereignisse und Erfahrungen aus beendeten Partien werden übernommen in neue Weltrettungsversuche, sowohl Erfolge als auch Katastrophen wirken nach. Zudem wird mit jeder Partie die Story weitererzählt – wie bei einer erstklassigen TV-Serie. Am Ende der Kampagne sollte die Welt gerettet sein. Ein Irrtum, wie sich nun mit „Pandemic Legacy – Season 2“ herausgestellt hat.

71 Jahre nach der Apokalypse

„Die Seuche kam aus dem Nichts“, heißt es zu Spielbeginn und beschreibt die Apokalypse, die vor 71 Jahren über die Menschheit hereingebrochen ist. Doch die Nachfahren der Überlebenden geben nicht auf. Ausgehend von den Zufluchten auf dem Meer, versorgen die Spieler die wenigen noch verbliebenen Städte mit Vorräten. Nur ein paar Metropolen rund um Atlantik und Mittelmeer zählen noch zur bekannten Welt. Der Rest muss erst noch wiederentdeckt werden – im Kampf gegen die Seuche und gegen die Hohlen Männer. Wie sich die Geschichte entwickelt, hängt von den Entscheidungen der Spieler ab. Weitere Hinweise verbieten sich hier, denn jede Vorabkenntnis nimmt Spaß und Spannung.

71 Jahre nach der Apokalypse ist nur noch ein kleiner Teil der Welt erschlossen. Das ändert sich im Laufe der Partien ...





Doch Season 2 schreibt nicht nur die Geschehnisse aus dem ersten Spiel fort, sondern es setzt auch den typischen „Pandemie“-Mechanismus thematisch anders ein, sodass sich auch das Spielgefühl ein wenig ändert. Ging es in der ersten Staffel noch vornehmlich darum, in Städten die Ausbreitung von Seuchen zu verhindern, heißt nun die Aufgabe, die Menschen der noch bekannten Welt zu versorgen. Statt Klötzchen vom Spielplan zu nehmen, müssen nun welche platziert werden. Allerdings: In unversorgten Metropolen droht weiterhin der Ausbruch einer schlimmen Krankheit. Zumal von manchen Städten gleich mehrere Karten im Infektionsstapel sind.

Neu ist auch, dass die Spieler in manchen Städten auf Suche nach Hinweisen und Gefährten gehen können. Dazu rubbeln sie einfach ein Feld auf einer Stadtkarte frei. Diese Idee sorgt für Überraschungsmomente, zumal auch auf der eigenen Charakterkarte gerubbelt werden muss. Nämlich immer dann, wenn am eigenen Aufenthaltsort eine Gefährdung vorliegt. Wer Pech hat, fängt sich eine Narbe ein. Oder schlimmer noch: den Tod.

„Künftig müssen sich alle Legacy-Spiele an diesem Spiel messen lassen“

Nach dem Prolog sowie mindestens zwölf und maximal 24 Partien mit möglichst immer denselben Spielern endet das Abenteuer. Ein Erlebnis, das zwar deutlich an Season 1 erinnert, aber anders genug ist, um für viele fesselnde Stunden zu sorgen. Für die Kritiker-Jury des Vereins Spiel des Jahres ist Season 2 das bislang „beste Pandemie“, wie sie in der Begründung für die Vergabe eines Sonderpreises 2018 schreibt. Hier heißt es: „Schon mit Season 1 hatten Matt Leacock und Rob Daviau das Tor zu einer faszinierenden Spielewelt aufgestoßen, mit der perfekten Fortsetzung toppen sie sich nun selbst.“ An „Pandemic Legacy – Season 2“ müssten sich künftig alle Legacy-Spiele messen lassen.

Würfelwert: 6 (genial)

Pandemic Legacy - Season 2 (Z-Man Games/Asmodee) von Matt Leacock und Rob Daviau ist für 2 bis 4 Spieler, dauert 12 bis 24 Partien à 60 bis 90 Minuten und kostet rund 65 Euro.

