Chicago. Die inneren Uhren des Menschen können sehr unterschiedlich ticken. Für die „Eulen“ kann die Nacht gar nicht lang genug sein, während „Lerchen“ morgens früh aufstehen können. Letztere können sich freuen: Laut einer aktuellen Studie dürfen sie mit einem langen Leben rechnen.

Ein englisch-amerikanisches Forscherteam analysierte die medizinischen Daten von insgesamt 430000 Briten, die außerdem noch zu ihrem Wach-Schlaf-Rhythmus befragt worden waren: 27 Prozent waren ausgesprochene Morgen- und 28 Prozent eindeutige Abendtypen. Die übrigen Probanden zeigten einen Biorhythmus, der zwar zur einen oder anderen Seite tendierte, aber keine eindeutige Kategorisierung zuließ.

Der Abgleich der Wach- und Schlafgewohnheiten mit den medizinischen Daten ergab: Frühaufsteher leben länger und gesünder. In der Studie war ihr Sterberisiko – über einen Beobachtungszeitraum von sechseinhalb Jahren – um rund zehn Prozent geringer als das der Eulen.

Geeichte Alltagsbedingungen

Die Eulen hatten ein um 30 Prozent höheres Diabetes-Risiko; und eine Depression oder andere psychische Störungen traten bei ihnen mit 90 Prozent größerer Wahrscheinlichkeit auf. Dass sie morgens so große Probleme beim Aufstehen haben, könnte also nicht nur an ihrem langen Wachbleiben, sondern auch an ihrer generellen Antriebsschwäche liegen.

Als Hauptursache für die erhöhte Sterbe- und Krankheitsanfälligkeit der Eulen vermutet Studienleiterin Kristen Knutson, dass sie nicht mit den auf Frühaufsteher geeichten Alltagsbedingungen klarkommen. „Es kann schon ein starker Stress sein, wenn man früher aufstehen und zu andere Zeiten essen muss, als es der eigene Körper eigentlich will“, so die Neurologin, die an der Northwestern University in Chicago forscht. Hinzu kommt, dass abends traditionell mehr ungesunde Verhaltensweisen stattfinden. Man denke nur an den Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und den Verzehr von kalorienreichen Snacks, wenn man vor dem Fernseher sitzt.

Was können Nachtschwärmer verändern?

Ganz zu schweigen davon, dass Abendmenschen länger einem künstlichen Licht ausgesetzt sind. Das wirkt sich hemmend auf die Produktion des Schlafhormons Melatonin aus, was wiederum zu Insulinresistenz und schließlich Diabetes führen kann.

Bleibt die Frage, ob die Nachtschwärmer etwas an ihrem ungesunden Leben verändern können. Einfach auf „Lerche“, also in den Morgentyp-Modus schalten, können sie jedenfalls nicht, die Veranlagung dazu sei wesentlich erblich festgelegt, betont Knutson. „Effektiver wäre daher, das gesellschaftliche Leben flexibler zu gestalten.“ AlsoArbeits- und Schulzeiten nicht einseitig auf die Frühaufsteher auszurichten.

Doch da beißt man sich hierzulande die Zähne aus. So ist wissenschaftlich schon lange anerkannt, dass spätere und nach Alter gestaffelte Schulanfangszeiten dem Lernen nutzen würden.