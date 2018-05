Stockholm. Deutsche Ärzte dürfen künftig Patienten per Chat und Smartphone behandeln. In Schweden wächst die Branche seit Ende 2016 explosionsartig, allerdings mit durchwachsenen Ergebnissen. Schwedische Telemedizin-Anbieter wollen schon Ende des Jahres in Deutschland behandeln.

Mit dem Beschluss des Ärztetages zur Erlaubnis von Fernbehandlungen ohne vorherige Visite hoffen schwedische Telemedizinanbieter auf Expansionsmöglichkeiten in Deutschland.

„Wir werden Ende 2018 in Baden-Württemberg mit einem Pilotprojekt starten, dazu werden wir deutsche Ärzte nutzen. Danach hoffen wir auf Expansion“, verrät etwa Samuel Danofsky. In Räumen seines Netzdoktoranbieters „Kry“ auf der Regeringsgatan in Stockholm erinnert nichts mehr an eine klassische Arztpraxis. Wartezimmer gibt es nicht. Auch keine Sprechstundendamen. Das Personal sitzt in einer Großraumbürolandschaft. Die meisten Mitarbeiter hier beschäftigen sich nicht mit Patienten, sondern mit IT und Administration. Die Netzdoktoren von „Kry“ befinden sich zumeist nicht einmal vor Ort. Sie sitzen zu Hause, in ihrem Sommerhäuschen oder im Ausland über ihren Laptop gebeugt. Einzige Regel: Sie müssen ihre Patienten an einem diskreten, ruhigen Ort am Computer behandeln.

Schwedische Telemedizindienste wie „Kry“ sind seit Ende 2016 explosionsartig gewachsen. Seitdem dürfen sie über die zentrale schwedische Einheitskrankenversicherung staatlich abrechnen, wie jede gewöhnliche Arztpraxis auch. Zudem fördert der Staat in dünn besiedelten Gebieten jede Behandlung mit 100 bis 180 Euro. Patienten bezahlen wie auch sonst nur die Praxisgebühr.

Auch für die Konkurrenz läuft es gut

„Kry“ ist so von einer Handvoll Ärzten auf heute rund 300 Behandler und 300.000 Patientenkontakte angewachsen. 2017 wuchs der 2015 gegründete Dienst um 1600 Prozent zum Vorjahr. Patienten können über das Smartphone zwischen Allgemeinmedizinern, Internisten, HNO-, Haut- und Kinderärzten sowie seit März Psychologen auswählen.

Auch für die Konkurrenz läuft es zumeist gut. Kry und seine Konkurrenten „Min Doktor“, „Doktor.se“ und „Medicoo“ wetteifern mit aufwendigen Werbekampagnen um die Gunst der Patienten. Denn der Markt ist noch längst nicht erschlossen. Trotz enormen Wachstums werden bislang nur 1,5 Prozent der Arztbesuche in Schweden digital abgewickelt. „Unsere größte Herausforderung ist es, dass es sehr viele Menschen gibt, die noch nicht wissen, dass sie einen Arzt über ihr Smartphone oder iPad treffen können“, sagt „Kry“-Gründer Johannes Schildt unserer Redaktion.

„Anfangs war ich skeptisch“

Insgesamt sind die bisherigen Erfahrungen aus Schweden mit den Netzdoktoren durchwachsen. Zum einen gibt es klare Vorteile: Patienten können die oft langen Wartezeiten umgehen. Oft dauert es nur 10 Minuten von der Arztanfrage über das Internet bis zum digitalen Arztbesuch über einen Chattraum oder eine Videoverbindung. Die Öffnungszeiten sind großzügig. Auch an Feiertagen und spät abends ist geöffnet. „Das ist schön für Kranke, wenn sie sich nicht extra zu einer Arztpraxis schleppen müssen, und auch für Ärzte ist es angenehm von Zuhause aus arbeiten zu können“, sagt Schildt. „Es gibt viele Erkrankungen, die keine körperliche Untersuchung benötigen, rund 60 Prozent, und wir entlasten so das überfüllte Krankenversorgungssystem“.

Vor allem ländliche Regionen in Schweden hoffen, durch Netzärzte Geld sparen zu können, weil sie gerade in Urlaubszeiten keine teueren Mietärzte anheuern müssen. Zudem können Patienten Ärzte in über 20 Sprachen wählen.„Anfangs war ich skeptisch, für mich ist die persönliche Begegnung mit meinen Patienten wichtig. Aber als ich hier angefangen habe, merkte ich, dass der Unterschied nicht groß ist. Auch über den Bildschirm kann man Patienten nahe sein“, sagt Johan Flodin, einer der Netzärzte von „Kry“.

Viele Besuche beim digitalen Arzt unnötig

Doch auch Nachteile gibt es. So warnen Experten davor, dass die Netzärzte die Kosten der Krankenkasse erhöhen statt senken. Denn die Hemmschwelle für den Arztbesuch sinkt, selbst bei geringfügigen Leiden. „Das Problem ist, dass unsere Steuerressourcen da an die falschen Patienten gehen. Zudem gibt es bei den Netzärzten Qualitätsmängel. Es ist fraglich, ob die dem System überhaupt nützten“, kritisierte etwa Arzt Ove Andersson im TV-Sender SVT. „Hier werden Steuergelder von den kommunalen Arztpraxen abgezogen, die sich auf ernsthaft kranke Patienten konzentrieren. Es ist ja nicht wahr, dass man die Arztpraxen durch digitale Dienste entlastet, da sie vor allem von Patienten mit äußerst geringen Beschwerden genutzt werden. Dafür braucht es keinen Arzt“, kritisierte auch der Arzt Jonas Sjögren im Radio Schweden.

Rund 100 Millionen Euro soll der Staat pro Jahr für unnötige Online-Arzttermine ausgeben. Inzwischen wird diskutiert, inwieweit die staatlichen Auszahlungen an Netzärzte pro Patientenbesuch halbiert werden können, weil die Betriebskosten da ja auch viel niedriger sind.