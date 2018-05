Osnabrück. Wie wäre es mit Blumen in gebackener Form zum Muttertag ? Nachfolgend ein Rezept das kinderleicht und ohne viel Aufwand gelingt.

Apfelrosen

Zutaten für 6 Stück:

2 Rollen Blätterteig

2 große rote Äpfel

1 Zitrone

0,5 Liter Wasser

50 Gramm Aprikosenkonfitüre

etwas Puderzucker Muffinform

Zubereitung:

Die Äpfel waschen, halbieren, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Die Zitrone auspressen, den Saft zusammen mit dem Wasser in einen Topf geben und einige Minuten garen. Die Apfelscheiben danach gut auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Den Blätterteig quer auslegen und dann in drei gleich breite Streifen schneiden. Die Streifen jeweils mit der Konfitüre bestreichen und die Apfelscheiben am oberen Rand des Teigstreifens nebeneinander auslegen. Nun den Teig mittig hochklappen, so dass nur noch die oberen roten Bögen der Äpfel hervorschauen. Den Teig von einer Seite her zu Rosen aufrollen. Die Rosen in einer sehr gut gefetteten oder mit Papierförmchen ausgelegten Muffinform platzieren und bei 180 Grad etwa 30 - 40 Minuten goldbraun backen. Die Apfelrosen auskühlen lassen und mit Puderzucker bestreuen.