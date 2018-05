Osnabrück. Webseitenbetreiber und Onlinewerbetreibende sind irritiert: Ein Positionspapier der unabhängigen Datenschutzbehörden von Bund und Ländern legt nahe, dass mit Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutzverordnung am 25. Mai überraschend auch strengere Regeln für Tracking Cookies gelten.

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder (DSK) hat überraschend beschlossen, dass mit Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutzverordnung auch eine strengere Auslegung der Regeln für Tracking-Cookies gelten soll. Damit wären viele Cookies ab dem 25. Mai 2018 nicht mehr einsetzbar. Der Digitalverband Bitkom wirft den Aufsichtsbehörden vor, kurz vor dem Stichtag nun noch mehr Rechtsunsicherheit zu schaffen. Der Handelsverband (HDE) warnt vor einer weiteren Verzerrung des Wettbewerbs.

Tracking-Mechanismen

„Mit dieser Entscheidung erweist die Datenschutzkonferenz den Anwendern, aber auch dem Datenschutz selbst, einen Bärendienst“, meint das Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung, Susanne Dehmel, im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Experte für IT-Recht Christian Solmecke kritisiert vor allem das Timing: „Diese Beurteilung der Aufsichtsbehörden kommt spät. Für die Webseitenbetreiber bleibt jetzt nur noch wenig Zeit, ihre Technologie entsprechend umzugestalten.“

Zu diesen Betreibern zählt unter anderem der Handel, der im Onlinegeschäft in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist. Die Position der DSK kommt auch laut Handelsverband Deutschland (HDE) knapp vier Wochen vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. „Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung ist schon schwer genug. Die strenge Auslegung der DSK bringt nun kurz vor Inkrafttreten zusätzliche Baustellen“, sagt Hauptgeschäftsführer Stefan Genth gegenüber unserer Redaktion.

„Existenzgefährdend“

„Nach dem bestehenden Telemediengesetz ist es in vielen Fällen bislang ausreichend, den Einsatz von Web-Tracking transparent zu machen und Nutzern die Möglichkeit zu geben, dem zu widersprechen“, erläutert Bitkom-Sprecherin Dehmel. Das sei auch die gängige Praxis der meisten Webseiten in Deutschland. Und bisher waren die Unternehmen davon ausgegangen, dass in Sachen Cookies zunächst alles beim Alten bleibt.

Sofern Tracking-Mechanismen eingesetzt oder Nutzerprofile erstellt werden, fordert die DSK aber in ihrem jüngsten Positionspapier, „dass ab dem 25. Mai stets eine informierte Einwilligung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung in Form einer Erklärung oder sonstigen eindeutig bestätigenden Handlung vor der Datenverarbeitung eingeholt werden muss“. Die rechtliche Relevanz des Papiers schätzt Dehmel hoch ein: Sie gehe davon aus, dass die Interpretation der Rechtslage durch die Aufsichtsbehörden letztlich entscheidend sein werde, ob und inwiefern Sanktionen und Bußgelder bei Verstößen verhängt werden. „Für Unternehmen ist diese Auslegung durch die Datenschutzkonferenz insofern sehr relevant“, sagt sie.

Rechtskonforme Lösung

Viele Webseitenbetreiber stelle das nun vor die Frage, ob ihre bislang rechtskonforme Lösung jetzt doch ganz kurzfristig umgestellt werden müsse, um eventuell wenig später noch einmal geändert zu werden, kritisiert Dehmel. Denn mit der voraussichtlich 2019 kommenden E-Privacy-Verordnung, die den Einsatz von Tracking-Tools neu regeln soll, würden ja ohnehin noch weitere Vorgaben anstehen.

Wobei nicht alle Anforderungen der Verordnung in Einklang mit der nun in Kraft tretenden Datenschutzgrundverordnung stehen, warnt der HDE. „Die Datenschutzgrundverordnung lässt zum Beispiel eine Verarbeitung von Daten zur Betrugsbekämpfung ohne Einwilligung zu – weswegen wir uns explizit für eine Anpassung der ePrivacy-Verordnung an die DSGVO einsetzen“, betont Genth.

E-Privacy-Verordnung

Die E-Privacy-Verordnung sieht HDE-Hauptgeschäftsführer Genth als potenziell existenzgefährdend für kleine und mittelständische E-Commerce-Anbieter. Sie würden erheblich beeinträchtigt, überhaupt noch eigene Lösungen zu entwickeln. „Es ist möglich, dass Online-Händler gezwungen werden, Kampagnen über große US-Konzerne wie Facebook, Google oder Amazon auszuspielen, weil nur diese einen umfangreichen Datenbestand ansammeln können, um eine große und interessante Zielgruppe zu erreichen“, so Genth. Denn diese Player bekämen durch ihre Log-in-basierten Geschäftsmodelle oft viel einfacher die nötigen Einwilligungen von den Usern. Entsprechend warnt Genth vor einer Verzerrung des Wettbewerbs und einer Schwächung des digitalen Binnenmarkts. „Die Kluft zwischen europäischen und US-Unternehmen wird noch größer werden. Die Verordnung stärkt die ohnehin schon Starken.“

Der IT-Rechtsexperte Solmecke sieht ein weiteres Problem der verschärften Regelung für Cookies darin, dass es insbesondere bei Analysediensten wie Google Analytics nicht möglich sei, eine vollinformierte transparente Einwilligung einzuholen, da nicht abschließend bekannt sei, welche personenbezogenen Daten von diesen Diensten genau verarbeitet würden. Unklar sei außerdem, wie die Einwilligung konkret aussehen sollte.

Hohe Bußgelder

Solmecke rät, möglichst nur noch Cookies einzusetzen, die zwangsläufigunbedingt für den Betrieb einer Seite notwendig seien oder für die es möglicherweise ein berechtigtes Interesse geben könne. „Nur bezogen auf diese Cookies reicht auch in Zukunft ein einfacher Datenschutzhinweis, für sämtliche anderen Cookies muss die explizite Einwilligung erteilt werden“, betont der Jurist. Bei Nichtbeachtung drohten hohe Bußgelder.