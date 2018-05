Dekorativer Sichtschutz: Aus ausgedienten Obstkisten kann im Handumdrehen eine Dschungelwand für den Balkon gebaut werden. Foto: Pelargonium for Europe

Osnabrück. Wer in der Stadt wohnt, der hat nicht viele Möglichkeiten Grün zu genießen. Deshalb wird „Urban Gardening“, also der urbane Gartenbau, immer mehr zum Trend. Mit den folgenden Ideen lässt sich der städtische Balkon schnell in ein grünes Paradies verwandeln.