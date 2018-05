Osnabrück. Sie hat einen ungewöhnlichen Namen, der ihrem Erscheinungsbild Rechnung trägt: Die Teufelszunge ist zwar nicht gerade das hübscheste Gewächs und stinkt auch gewaltig, doch ihre Knolle soll ein wahres Multitalent sein.

Eine Knolle, die beim Abnehmen hilft, den Blutzucker- und Cholesterinspiegel senkt und gleichzeitig auch noch die Haut reinigt und pflegt? Eine Eier legende Wollmilchsau quasi. Die Rede ist von der Konjakwurzel – die mit dem französischen Weinbrand jedoch nichts zu tun hat.

Die Wunderknolle gehört zur Teufelszunge, einer Pflanze, die aus Südostasien stammt und sehr streng riecht. Konjak selbst ist für seine gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt – das haben die Japaner schon vor über 1500 Jahren gewusst und die Knolle ursprünglich zu medizinischen Zwecken eingesetzt.

„Wasserfall“-Nudeln

Inzwischen wird sie besonders in der japanischen Küche und der Lebensmittelindustrie verwendet. Doch auch in Deutschland wird Konjak immer bekannter. Das Mehl der Wurzel, das in der EU als Lebensmittelzusatzstoff E425 gelistet ist, ist in Kapseln, als lösliches Pulver sowie verarbeitet als Nudeln oder sogar Reis erhältlich.

Die Nudeln werden im asiatischen Raum Shirataki genannt, was passend zum äußeren Erscheinungsbild „weißer Wasserfall“ bedeutet. Sie bestehen nur zu drei Prozent aus dem Konjakmehl – der Rest ist fast nur Wasser. Shirataki ähneln den asiatischen Glasnudeln und haben keinen Eigengeschmack. Weil sie allerdings anders als die herkömmlichen Nudeln nicht trocken verkauft werden, sondern in Lake eingelegt sind, riechen sie zunächst etwas fischig, wenn sie direkt aus der Packung kommen. Kurz unter Wasser abgespült, verschwindet der Geruch jedoch schnell. Und dann sind sie eigentlich schon fast direkt verzehrfertig: Kurz erwärmen, Soße dazu – fertig.

Abnehmen mit Konjak

Warum geschmacklose Nudeln anstatt die Hartweizengrieß-Variante? Konjaknudeln sind frei von Kohlenhydraten, Zucker und Gluten, haben gerade einmal 0,2 Prozent Fett und enthalten nur acht Kilokalorien pro 100 Gramm. Zum Vergleich: Herkömmliche Spaghetti kommen je 100 Gramm auf rund 150 Kilokalorien und etwa 30 Gramm Kohlenhydrate je nach Sorte.

Und genau deshalb sind Shirataki ein beliebtes Mittel für alle diejenigen, die abnehmen möchten. Dass sie bei der Gewichtsreduktion helfen, bestätigt selbst die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Das liegt aber auch noch an einer anderen Eigenschaft: Konjak ist reich am Ballaststoff Glucomannan, der die 50-fache Wassermenge seiner Eigenmasse binden kann. Dadurch dehnt er sich im Verdauungssystem aus und sorgt damit für ein anhaltendes Sättigungsgefühl. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit steht Konjak allerdings eher vorsichtig gegenüber: „Zu beachten ist, dass Konjak E425 nur für technologische Zwecke zugelassen ist, nicht jedoch für ernährungsphysiologische Zwecke. Teilweise werden diese Produkte ja zum Zweck der Gewichtsreduktion angeboten, da Konjakpulver stark aufquillt, daher ein Sättigungsgefühl hervorrufen kann und so die Kalorienaufnahme vermindert werden soll. Die Zulässigkeit dessen ist jedoch zweifelhaft“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion.

Kosmetisches Wunderprodukt

Die Sache hat noch einen weiteren kleinen Haken: Wegen genau dieser Wasserbindefähigkeit drohen bei einem Flüssigkeitsmangel schwere Verdauungsprobleme. Nicht grundlos wird Konjak in der Lebensmittelherstellung auch als Verdickungsmittel und zum Gelieren eingesetzt. Dennoch soll Konjak präbiotisch wirken und die Darmflora unterstützen. In diversen Studien ist darüber hinaus die Rede davon, dass Glucomannan auch den Blutzucker-, Insulin- und Cholesterinspiegel senken könne.

Und als wäre das alles nicht schon genug, soll die Konjakwurzel auch noch eine Beauty-Allzweckwaffe sein. Wegen ihrer hydratisierenden Wirkung ist sie in zahlreichen Kosmetika enthalten. Aus den Fasern der Knolle werden aber auch Schwämme produziert. Auf den ersten Blick wirken sie wie staubtrockene Bimssteine, doch unter fließendem Wasser quellen sie auf und werden ganz weich. Mit seinem feinporigen Gewebe ist so ein Schwamm vor allem für besonders trockene und empfindliche sowie für Baby-Haut geeignet und soll die Haut sanft reinigen, die Durchblutung anregen sowie auf natürliche Weise feuchtigkeitsspendend und alkalisch wirken.

Natürliches Recycling

Und wenn das kleine Wunderschwämmchen einmal ausgedient hat, kann man es ganz einfach im Beet oder im Blumentopf vergraben, wo es dann die Pflanzen als natürlicher Feuchtigkeitsspender mit ausreichend Wasser versorgt. Ein Alleskönner eben.