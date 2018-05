Osnabrück. Immer mehr Fahrschüler fallen laut Kraftfahrtbundesamt durch die Führerscheinprüfung. Probleme machen demnach der praktische und auch der theoretische Teil. Können Sie die Fragen zur Führerscheinprüfung beantworten? Testen Sie Ihr Wissen.

Immer mehr Fahrschüler in Niedersachsen fallen durch die Prüfung. Die Durchfallquote im praktischen Teil ist laut Kraftfahrtbundesamt im dritten Jahr in Folge gestiegen. Sie lag 2017 bei 27,2 Prozent. 2014 waren es noch 24,8 Prozent. Im theoretischen Teil steigt die Durchfaller-Quote sogar schon seit vier Jahren in Folge – von 26,1 Prozent 2013 auf 33,9 Prozent im vergangenen Jahr.

Wie ist es um Ihr theoretisches Wissen zum Straßenverkehr bestellt? Finden Sie es heraus mit unserem Quiz.