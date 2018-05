Osnabrück. Im Mai muss der Gartenfreund viel Geduld aufbringen. Auch wenn es schon lange eng auf der Fensterbank oder im Kleingewächshaus geworden ist, wo die mühsam vorgezogenen Tomaten-, Paprika- und Kürbispflanzen schon geil zu werden drohen, ist es schwer, noch mit dem Auspflanzen zu warten.

Erst müssen die Eisheiligen und die kalte Sophie (siehe Beitrag auf dieser Seite) vorbei sein, dann können die ersten Jungpflanzen nach draußen wandern. Bauernregel zu den Eisheiligen (die Namen beziehen sich auf die Namenstage der Heiligen im julianischen Kalender): „Pankrazi, Servazi und Bonifazi sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie die Kalte Sophie.“

Für 2018 heißt das:

Mamertus: 11. Mai

Pankratius: 12. Mai

Servatius: 13. Mai

Bonifatius: 14. Mai

Kalte Sophia: 15. Mai

Wie bei allen Bauernregeln geht die Bezeichnung auf jahrhundertealte Erfahrungen und Beobachtungen zurück. Wenn sich auch das Wetterphänomen nicht in allen Jahren zeigt, so gibt es doch immer wieder Jahre, bei denen Mitte Mai sehr tiefe Temperaturen auftreten, die in der Landwirtschaft und dem Gartenbau Schäden anrichten.