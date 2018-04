Darf ich bis spät in die Nacht auf dem Balkon sitzen? Welche Regularien gibt es bei Blumenkästen? Der Deutsche Mieterbund (DMB) erklärt, was die Mieter auf dem Balkon dürfen und was nicht. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

dpa/tmn Berlin. Darf ich bis spät in die Nacht auf dem Balkon sitzen? Welche Regularien gibt es bei Blumenkästen? Der Deutsche Mieterbund (DMB) erklärt, was die Mieter auf dem Balkon dürfen und was nicht.