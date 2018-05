Osnabrück. Was steckt hinter der Redewendung „Du gehst mir auf den Wecker“?

Wenn die Nerven ohnehin schon blank liegen und darüber hinaus noch ein Mitmensch auf die Erledigung seines Anliegens mehrfach pocht, dann liegt der Gedanke nahe, laut auszurufen: „Du fällst mir auf den Wecker!“ oder „Du gehst mir auf den Wecker!“

Doch was kann eigentlich der Wecker dafür? Sicher, der nervt am frühen Morgen, doch wer sollte auf dem Nachtisch darüberfallen? Die genaue Herkunft dieser umgangssprachlichen Redewendung ist unklar, ebenso wie die Varianten mit Keks oder Senkel statt Wecker.

Geist durch Wecker ersetzt

Es gibt dafür jedoch einige interessante Vermutungen. So erinnerte der Literaturwissenschaftler und Buchautor Rolf-Bernhard Essig („Wie die Kuh aufs Eis kam. Wundersames aus der Welt der Worte“) in einem Beitrag für den Radiosender „Deutschlandfunk Kultur“ daran, dass man die Gedanken eines Menschen schon immer mit einem Uhrwerk verglichen habe. „Im besten Sinne“ könne dahinter also die Vorstellung stecken, dass „ein Gedanke in den anderen griff wie ein Zahnrädchen ins andere“. Und erinnerte nicht früher auch die runde Form des Weckers an die des Kopfes?

Eine andere Vermutung zieht laut Essig die Verbindung zum jiddischen Begriff „weochar“. Das bedeutete „er regt mich sehr auf“. Und weil das Wort nach Wecker klingt, habe man es dann umgangssprachlich so umgeändert, meint der Literaturwissenschaftler. Jedoch das scheint Essig zu weit hergeholt.

Wer erfand den Wecker?

Zumindest kann man ungefähr sagen, wenn die Redewendung mit dem Wecker aufkam: nicht vor 1787. Denn in diesem Jahr hat der amerikanische Uhrmacher Levi Hutchins den Wecker erfunden, weil er bereits um vier Uhr morgens in der Dunkelheit aufstehen musste, um pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Da er sich – wie damals üblich – nicht von der Sonne wecken lassen konnte, überlegte er sich eine Konstruktion mit einer Glocke. Jedoch schlug diese immer nur um vier Uhr morgens. Den ersten Wecker mit einstellbarer Weckzeit ließ sich der Franzose Antoine Redier 1847 patentieren.

Dabei brauchte es für die Redensart gar nicht die Erfindung der schrillenden morgendlichen Nervensäge: „Du gehst oder du fällst mir auf die Nerven oder du gehst mir auf den Geist“ sind Varianten, die noch heute im Sprachgebrauch sind.