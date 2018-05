Osnabrück. Man muss kein Liebhaber quietschbunter Bilder sein, um im Garten ungewöhnliche Farbkombinationen zu mögen. Der Mai ist ein guter Monat, um das eine oder andere auszuprobieren oder für den Sommer zu planen.

Die Tulpen wurden einst nach durchdachtem Farbkonzept gesteckt, aber irgendwann muss sich in den Traum in Gelb ein Tütchen Zwiebeln pink-weiß blühender Tulpen gemogelt haben. Das Ergebnis? Bunt! Was die ungewöhnliche Farbkombination wie gewollt aussehen lässt, ist die gemeinsame Form: lilienblütig. Oder: In einem Anfall von Lust auf Farbe werden neue Tulpenzwiebeln besorgt: in flammendem Rot-Gelb. War es Zufall oder Plan, dass die Neuentdeckung ausgerechnet zu den weißen Tulpen gesteckt wurde? Der Herbst liegt schon lange zurück, so genau weiß man es nicht mehr. Jedenfalls findet die lilenblütige Tulpe „Fly Away“ in ihrer Farbauffälligkeit Ruhe bringende Partner in den weißen Tulpen. Wer einen lebendigen Garten schätzt, aber auch einen harmonischen Gesamteindruck haben möchte, fährt damit gut: Farben harmonisch kombinieren oder Mut zu Farbe an den Tag legen, dann aber auf ähnliche Formen achten.

Harmonische Farbe, gegensätzliche Form

Bei harmonischen Farben sind auch Formgegensätze reizvoll. Empfehlenswert: Kugeldistel (Echinops) mit Duftnessel (Agastache) oder Steppensalbei (Salvia nemorosa) mit Riesenlauch (Allium giganteum) kombinieren. Weiß blühende Katzenminze verschafft violetten Blüten von Zierlauch (Globemaster) ein flauschiges Umfeld.