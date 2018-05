Osnabrück. Vor 60 Jahren, am 14. Mai 1958, lief die erste Dose mit Ravioli vom Band – heute der Klassiker unter den Fertiggerichten.

Wer eine Dose mit Ravioli auf den Herd stellt, der hat meist entweder keine Zeit, keine Lust, kein Händchen für das Kochen, schwelgt nostalgisch in Kindheits- oder WG-Erinnerungen – oder sitzt vor seinem Zelt bei einem Musikfestival und verzehrt sie kalt.

Gourmets würden die Pasta aus der Konserve wohl kaum als Delikatesse ansehen, sondern einfach als Kult-Fertiggericht, das sich heute jährlich etwa 40 Millionen Mal verkauft. Selbst Fernsehkoch Tim Mälzer bezeichnete im Interview 2014 mit unserer Redaktion Dosenravioli als seine „kulinarische Leiche im Keller“. Demnach gibt es in seinem Leben Momente, in denen er nachts zur Tankstelle fährt und dort zwei Konserven kauft: „Das ist einfach dieser spezielle Geschmack.“

Konservierte Italiensehnsucht

Die erste Dose mit verzehrfertigen, haltbaren Eierravioli lief am 14. Mai 1958 vom Band der Firma Maggi. Fertiggerichte waren auf dem europäischen Markt damals noch etwas revolutionär Neues. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, Beginn des Massentourismus.

So wurden nicht nur gefüllte viereckige Teigtaschen in einer Fleisch-Tomaten-Soße in der Dose verkauft, sondern gleichzeitig konservierte Italiensehnsucht, die die noch jungen, reiselustigen Deutschen damals so gepackt hatte. Wer es nicht in den Süden schaffte, konnte wenigstens kulinarisch auf dem heimischen Campingplatz davon träumen.

Doch bevor die Ravioli in die Dose kamen, hatten sie bereits in der italienischen Küche eine lange Tradition. Das älteste bekannte Ravioli-Rezept mit einer Füllung aus grünen Kräutern, Ei und Frischkäse stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist im Kochbuch „Libro per Cuoco“ verzeichnet.