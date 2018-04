Im Garten ist immer irgendetwas los. Diese Kolumne widmet sich den vielen kleinen Anekdoten, die sich im Miteinander von Natur und Mensch sowie Garten-Mensch und Garten-Mensch ereignen.

Eine Gartenwoche legt eine Kollegin von mir jedes Jahr im April ein: eine Woche Urlaub, in der sie so viel schafft, dass der Garten gut vorbereitet in die neue Gartensaison startet. Dabei hatte sie wettertechnisch diesmal auch den richtigen Riecher bei der Terminwahl. Wenn ich mir meinen Garten so anschaue, sollte ich so eine Garten-Urlaubswoche vielleicht auch mal ausprobieren. Ich könnte aus dem Stegreif mehr als zehn kleinere und mittlere Aufgaben nennen, denen ich mich auf dem Grundstück schon längst hätte widmen wollen. Von den Routinearbeiten, die ich allerspätestens bis Mai erledigt haben wollte, gar nicht zu sprechen. Allerdings ist man mit dem eigenen Garten ja bekanntlich immer am kritischsten. Ich ertappe mich auch dabei, dass ich das Lob von Gartenbesuchern relativiere, indem ich beim Rundgang auf lauter Unerledigtes hinweise und wortreich ankündige, was dort noch alles zu geschehen habe. Die meisten lassen sich aber genauso wenig davon abbringen, meinen Garten schön zu finden, wie ich im umgekehrten Fall darauf bestehe, in ihren Gärten nichts Mangelhaftes zu entdecken. Schön und unerledigt: Im Garten geht das glücklicherweise zusammen.

