Immer interessantere Blattfarben, verschiedenste Größen und duftende Blüten: Die Züchtungen von Hosta werden immer vielfältiger. Wer Schatten im Garten hat, kann mit Funkien, so der deutsche Name, faszinierende Bilder zeichnen.

Osnabrück. Die Auswahl an Hosta ist riesig. Bis zu 10000 Züchtungen sollen zur Verfügung stehen, und immer kommen neue dazu. Besonders im englischsprachigen Raum sind die Gartenfreunde geradezu hostasüchtig. Aber auch bei uns haben Fans die Hosta zum Sammelobjekt auserkoren, für das kein Weg zu weit und kaum ein Preis zu hoch ist.

Zuchtziele sind immer noch interessantere Blattzeichnungen, festere Blattsubstanz, noch schönere und duftende Blütenstände und kleinere und kleinste Formen für Troggärten. Längst sind Hosta mehr als Lückenbüßer für schattige Plätze im Garten, an denen sonst nichts wächst. Inzwischen gibt es auch Sorten, die sich gut an sonnigen Plätzen machen.

Spezialisten für Halbschatten

Die Heimat der winterharten Hosta, die auch Funkien oder Herzlilien genannt werden, sind die schattigen Bergwälder Ostasiens. Deshalb fühlen sich die Pflanzen an kühlen, feuchten, halbschattigen Gartenplätzen am wohlsten.

Hosta gibt es in unzähligen Variationen: von riesig groß bis zwergenhaft klein. Sie haben blaue und grüne, goldgelbe und fast weiße Blätter. Mit verschiedenen Musterungen und Panaschierungen am Blattrand oder im Zentrum begeistern sie ihre Fans. Die Blattformen reichen von schmal bis rund. Die Blüten einiger Sorten durften angenehm.

Anschaffungen fürs Leben

Hostas sind Anschaffungen fürs Leben. Im Laufe der Jahre können großblättrige Exemplare einen Platz von mehr als einem Quadratmeter einnehmen, was bereits bei der Anschaffung und beim Pflanzen berücksichtigt werden sollte. Die Pflanzen wachsen allerdings recht langsam. Dabei werden Hostas mit der Zeit immer schöner, und eine Teilung ist nur dann nötig, wenn die Horste zu groß werden sollten. Dann wird die Pflanze ausgegraben und im Frühjahr oder Herbst mit einem scharfen Spaten oder der Axt geteilt.

Für Gefäße geeignet

Am schönsten wirken Hostas in Halbschattenpflanzungen in mehreren Sorten zusammen mit Glockenblumen, Eisenhut, Silberkerzen, Astilben, Farnen und Schattengräsern. Hostas mit auffälligen Blattzeichnungen oder Blattfarben und duftenden Blüten wirken auch sehr edel, pflanzt man sie in schöne Gefäße.

Leider haben Schnecken Hostas zum Fressen gern. Am liebsten befressen sie die zartblättrigen Pflanzen. Da hilft nur, schon beim Austrieb ein für Kleintiere ungefährliches Schneckenkorn auszubringen.

In der Gesellschaft der Staudenfreunde (GdS) hat sich vor gut zehn Jahren eine Fachgruppe Hosta gegründet. Auf der informativen Internetseite der GdS (unter Fachgruppe Hosta/Über uns) wird eine Broschüre zum Download angeboten, die Hosta-Sorten aufführt, die in den Augen der Fachgruppen-Mitglieder besonders empfehlenswert sind. Die Fachgruppe verschickt die Broschüre auch per Post. Außerdem finden sich auf der Internetseite wertvolle Tipps zum Thema Hosta.

Die Fachgruppe Hosta im GdS ist im Internet unter der Adresse www.gds-staudenfreunde.de zu finden.