Taglilien

Der deutsche Name Taglilie für die Hemerocallis kommt daher, dass jede Blüte nur einen Tag lang blüht. Es besteht aber kein Grund zur Sorge, dass die Pflanze deshalb zu wenig blühe, denn täglich erscheinen zahllose neue Blüten. Eine ausgewachsene Pflanze kann es durchaus auf 300 Blüten pro Saison bringen. Die Blühdauer einer Pflanze beträgt etwa vier Wochen. Wem das zu wenig erscheint, kann einfach verschiedene Sorten so kombinieren, dass das gesamte Spektrum früh blühender bis spät blühender Sorten abgedeckt ist. So hält die Freude an Taglilien von Ende Mai bis Anfang September an. Auch farblich haben Taglilien viel zu bieten. Die Skala verfügbarer Blütenfarben reicht von Weiß über alle denkbaren Gelb-, Rot-, Rosa- und Lila-Töne bis hin zu fast Schwarz. Viele Sorten haben einen sehr schönen Duft, und etwas ist allen Taglilien-Blüten gemeinsam: Sie sind essbar. Auch das lauchartige Grün lässt sich roh im Salat oder gedünstet verwenden. Taglilien können viele Jahre am selben Platz stehen und werden in der Regel auch von Schnecken verschmäht. Wird das Laub im Sommer nach der Blüte unschön, kann es bis auf 30 Zentimeter abgeschnitten werden, da es sich innerhalb von wenigen Wochen regeneriert und für den Rest des Jahres frisch und gepflegt aussieht. Taglilien lieben feuchten Boden: Während längerer Trockenperioden sollte ab und an gewässert werden.