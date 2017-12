Fußball-Kolumne Gebt uns den Europapokal zurück!

Frankfurt. Viele Fußballfans, vor allem die von Werder Bremen, erinnern sich gerne an die „Wunder von der Weser“. In epischen Schlachten kämpfte sich Werder früher regelmäßig im Europapokal eine Runde weiter. Solch große Spiele sind dank des neuen Modus heute nicht mehr möglich. Schade, findet unser Kolumnist Udo Muras.

Womöglich wird dieser Artikel nicht viel nutzen, aber mir ist er ein wirkliches Anliegen, und am Ende meiner Tage werde ich sagen können: Ich habe es wenigstens versucht. Ich klage an! Die UEFA, die Fernsehsender, die reichen Vereine, die Väter der Champions League. Tatvorwurf: Mord am Europapokal. Das, was er einmal war, wurde gefressen von purer Geldgier.

Drei Wettbewerbe gab es in den Glanzzeiten der 60er- bis späten 90er-Jahre. Meister spielten im Meisterpokal, Pokalsieger im Pokalsiegerpokal, und die Besten hinter den Meistern fanden noch ein Plätzchen im UEFA-Pokal. Dann wurde gelost, ohne Mauscheln, was man offiziell Setzen nennt, und man spielte in Hin- und Rückspiel. Wer mehr Tore schoss, kam weiter. Bei Gleichheit zählten die Auswärtstore doppelt, das war aufregend. Vor dieser Erfindung setzte man noch ein drittes Spiel an, zuweilen warf man danach die Münze. Die wie einst in Rotterdam im Schlamm stecken blieb, ehe sie sich im zweiten Versuch zur Seite der Liverpooler und gegen die der Kölner neigte. (Weiterlesen: Was ist aus dem Europapokal geworden?)

Kinder, waren das Dramen. Die ersten noch in Schwarz-Weiß. Dann kamen all die Wunder von der Weser, das der Uerdinger gegen Dresden, Kölns 4:0 in Barcelona, Gladbachs 3:2 nach Verlängerung in Mailand. Was zählte, war auf unserm Platz. Was auf anderen Plätzen passierte, interessierte nicht. Jedenfalls nicht direkt. Viel rechnen mussten wir nicht. Ich höre jetzt auf, Sie haben verstanden: Unmittelbare Erlebnisse, Gefühlsexplosionen, lange Nächte vor dem Fernseher, zuweilen auch am Radio – es kam ja bei Weitem nicht alles live. Heute müssen wir auf Tabellen schauen, frühere Ergebnisse im Kopf haben wegen des direkten Vergleichs, und wir sollen uns Spiele ansehen, in denen es um rein gar nichts mehr geht.

Gewiss, das gab es früher auch. Wenn die Bayern 8:0 gegen Mjöndalen gewannen, spielte im Rückspiel die Reserve. Aber niemand kam auf die Idee, den Kick zu übertragen. Heute haben wir auf Sky die Wahl zwischen Hoffenheim – Ludogoretz Razgrad (19 Uhr), Hertha – Östersund und Roter Stern Belgard – Köln (je 21.05 Uhr). Nur für die Kölner geht es noch um was, hoch schätzen wir die Chancen des Bundesligaletzten nicht ein. Aber egal. Es ist wieder mal ein Europapokalabend, an dem man auch getrost ins Kino gehen kann.

Schuld daran ist das Reglement, das von der Geldgier aller getrieben wird. Jeder Verein soll gefälligst sechs Spiele machen und nicht schon nach zwei sich wieder seiner Liga zuwenden müssen. Dabei hat die ohnehin Priorität. Das beweisen die Aufstellungen regelmäßig; früher wurde im DFB-Pokal auf dem Land experimen-tiert, heute erhält die Reserve in Luhansk oder Borissow Auslauf. Und dann wundern sich alle, dass sie rausfliegen.

Warum spielt man eigentlich noch Europacup, wenn keiner mehr (Geiß-)bock drauf hat? Und warum zeigt man all die belanglosen Spiele zur Primetime, auch im Öffentlich-Rechtlichen? Wie neulich Anderlecht (längst draußen) gegen Bayern (längst weiter) im ZDF? Weil man die Rechte hat. Klar. (Weiterlesen: Bundesligaduelle im Europapokal)

Vielleicht sollten diese eine Verzichtsklausel enthalten, also das Recht, nicht zu übertragen. Jeder Pauschalurlauber hat die Chance auf eine Reiserücktrittsversicherung, jeden Kauf bei E-Bay kann man stornieren ohne Angabe von Gründen. Selbst Waschmaschinen können zurückgegeben werden, warum nicht auch Senderechte? Die Werbepartner werden jetzt aufschreien, doch Fußball ist – und vor allem – war mal mehr als Bandenwerbung. Und Spiele vor leeren Rängen wie heute in Berlin, wo man „nicht mit einem ausverkauften Haus“ rechnet, wie der Sky-Kommentator Hansi Küpper am Sonntag witzelte, helfen keinem. Schon gar nicht sind sie Werbung für den Fußball an sich und den Europapokal im Speziellen.

Der ist ein einziges Ärgernis – nicht nur, aber besonders mit deutscher Brille. Wir kriegen ja jetzt in der Rückrunde noch fünf Montagsspiele und haben längst das dritte Sonntagsspiel, für das wir extra zahlen müssen. Spiele, die sich extra vermarkten lassen, offiziell aber Klubs bestreiten, die sich von ihren Europacupschlachten erholen müssen. Bloß dass kaum noch einer dabei ist. Dabei erinnern erst die K.-o.- Spiele im Frühjahr wieder an den guten alten Europapokal. Lasst ihn wieder auferstehen!

Okay, ich habe es versucht…

