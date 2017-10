Osnabrück. Jupp Heynckes zurück zum FC Bayern München – im ersten Moment schütteln alle den Kopf. Wer ein bisschen über diese mögliche Lösung des akuten Trainerproblems beim Rekordmeister nachdenkt, erkennt, dass das ein Coup sein könnte.

Natürlich wirkt der FC Bayern derzeit wie auf einem Retro-Trip. Und natürlich hat das zu tun mit der Rückkehr des Alpha-Tieres Uli Hoeneß, der verschiedene Richtungsentscheidungen auf den Weg gebracht. Und sicherlich ist auch die Idee, Jupp Heynckes aus dem Ruhestand zurückzuholen, dem Fußballhirn des Bayern-Bosses entsprungen.

Die ersten Reaktionen auf die ersten Spekulationen über die Verpflichtung des Triple-Trainers in der Nacht zu Donnerstag: Ungläubigkeit, Spott, Witzeleien. Doch es lohnt sich, diese verständlichen Reflexe zu kontrollieren und noch mal nachzudenken: Wäre das wirklich so verkehrt?

Nein, denn der FC Bayern bekommt einen Trainer, der den Club und viele Spieler kennt. Einen Trainer, dessen Renommee und Anerkennung seit seinem Ausstieg vor gut vier Jahren ungebrochen sind. Einen Mann, der nichts mehr gewinnen muss, aber alles mitbringt, um viel zu gewinnen. Als Persönlichkeit und Fachmann ist Heynckes auch mit 72 Jahren noch ein Ass.

Nein, denn der FC Bayern gewinnt Zeit für die Trainersuche, ohne in die Gefahr zu geraten, im Sommer 2018 einen Konflikt zwischen dem Übergangscoach und seinem Nachfolger heraufzubeschwören. Heynckes wäre glaubwürdig in seiner Rolle als Zwischenlösung, der neue Trainer könnte unbelastet von einer Konkurrenzsituation starten. Das wäre – bespielsweise – schon weitaus schwieriger, wenn Willy Sagnol erfolgreich in Liga und Champions League wäre.

Natürlich spricht der Weg mit einer Verpflichtung von Heynckes eher dafür, dass im Sommer 2018 Julian Nagelsmann aus Hoffenheim nach München geht. Der Flirt zwischen dem Rekordmeister und dem Trainer-Talent glüht schon lange und wird immer mal wieder befeuert, von beiden Seiten übrigens. Bis zur neuen Saison wäre genug Zeit, um mit der TSG Hoffenheim eine einvernehmliche Lösung für den Trainer-Transfer zu finden – immerhin ist Nagelsmann dort noch über 2018 hinaus vertraglich gebunden.

Aber ganz aus dem Rennen ist Thomas Tuchel deshalb noch nicht. Zwar spricht nichts mehr für eine Liebesheirat, bei der sich die Partner besinnungslos vor Zuneigung in die Arme fallen. Aber das würde ohnehin nicht passen zu der distanzierten, kühlen Art von Tuchel. Sich mit ihm auf eine Zusammenarbeit zu einigen, ist keine Sache, die in ein, zwei Verhandlungsrunden zu erledigen wäre. Und möglicherweise läuft ein Einstieg in einer laufenden Saison sogar seinen grundsätzlichen Einstellungen zuwider.

Denkbar ist schließlich auch, dass die Bayern ihren neuen Trainer noch ganz woanders finden – vielleicht sogar in Liverpool? Wie dem auch sei: Der Meister würde mit der Zwischenlösung Heynckes Zeit für eine systematische, kluge Trainersuche gewinnen, ohne den aktuellen sportlichen Erfolg zu gefährden und neues Konfliktpotenzial aufzubauen.

Man darf also ruhig ein wenig schmunzeln, muss aber anerkennen, dass der Plan durchaus seinen Charme hat.