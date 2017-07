EM-Viertelfinale um 12 Uhr im ZDF Nach Spielabsage – Steffi Jones: Da war nichts möglich

sfe Rotterdam. Nach der Absage des EM-Viertelfinales Deutschland gegen Dänemark war die Erleichterung bei beiden Mannschaften groß. „Der dänische Trainer und ich waren uns einig“, sagte Bundestrainerin Steffi Jones, die sich für eine Absage vehement eingesetzt hatte. Die Partie, die am Samstagabend wegen zu starker Regenfälle abgesagt worden war, soll am Sonntag um 12 Uhr nachgeholt werden.

Gegen 22.30 Uhr fuhr der Bus mit der deutschen Mannschaft vom Stadion in Rotterdam ab. Die deutschen Fußballerinnen und ihre Trainerin waren erleichtert, dass sie an diesem Abend nicht mehr antreten mussten. „Das Verletzungsrisiko war zu groß“, sagte Kapitänin Dzsenifer Marozsan: „Uns war ganz klar, dass es keinen Sinn macht. Wir konnten uns den Ball nicht mehr zupassen.“

Die Partie wird am Sonntag um 12 Uhr nachgeholt, das ZDF überträgt live. Wieso so früh? Das ist eine Regelung der UEFA. Zudem ist die Partie so deutlich vor den anderen Viertelfinal-Spielen, die um 18 und 20.45 Uhr angesetzt sind.

Jones sprach sich mit dänischem Trainer ab

Bundestrainerin Steffi Jones hatte sich intensiv für eine Absage bei der Schiedsrichterin und der UEFA starkgemacht. Immer wieder besprach sie sich auch mit dem dänischen Trainer. „Ich habe ihm immer wieder gesagt: Wir bleiben dabei. Nicht, dass er auf einmal doch noch sagt, er will spielen. Aber er hat auch gesehen, dass das heute keinen Sinn macht“, erzählte Jones und fügte an: „Bei der dänischen Mannschaft hatte sich eine Spielerin beim Warmmachen verletzt. Ich glaube, heute gibt es keine zwei Meinungen. Da war nichts möglich“.

Auch eine der vielen Volunteers, die versuchten immer wieder den Platz vom vielen Wasser zu befreien, stürzte. Jones hatte sie vorher gefragt, ob sie mal gegen einen Ball treten könne. „Mir war nur wichtig, dass mal irgendwer einen Ball nimmt und schießt, um zu sehen, wie es ist. Dann habe ich ihr den Ball gegeben, was mir hinterher leidtut. Aber sie wollte unbedingt und sagte, sie sei Fußballerin. Aber dann wussten wir, wie es ist.“

UEFA zögerte lange

Dennoch zögerte die UEFA lange das Spiel abzusagen .“Ich habe gesagt: Leute, es kann sein, dass wir spielen müssen“; berichtete Jones und erzählte weiter: „Die Spielerinnen haben gesagt: Okay, dann sind wir bereit. Das haben sie gut gemacht. Das war sehr professionell. Aber jetzt sind wir alle froh, dass wir heute nicht spielen, sondern morgen.“

Jetzt müsse man schauen, wie man die Konzentration auf morgen richte nach diesem Abend. „Wir müssen versuchen, erst einmal runterzufahren und uns neu auf das Spiel vorzubereiten“,sagte Jones: „Durch das Hin und Her wird das nicht einfach für die Spielerinnen. Schuhe aus, Schuhe an, im Nebenraum noch mal warmhalten.“

Jones schippt Wasser – „Ich kann auch mit anpacken“

Die Spielerinnen hätten sie zwischendurch angeschaut und gesagt: „Steffi, wir können keinen Ball flach spielen. Ich habe gesagt: Lupft ihn oder spielt ihn hoch. Aber so möchte ich kein EM-Viertelfinale spielen. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Jones und fügte an: „Dann holen die da die Fletschen raus, das war schön und aller Ehren wert, aber es hatte nichts gebracht.“

Jones lobte zudem die am Ende doch vergebenen Mühen der vielen Helfer. „Die haben das toll gemacht.“ Zwischendurch schippte die Bundestrainerin auch selbst die deutsche Ersatzbank mit frei und kippte Eimer für Eimer über die Absperrung: „Ich kann auch mit anpacken“, sagte sie und betonte: „Ich hätte da ja sitzen sollen und die Spielerinnen auch. Wenn alle helfen, da mache ich gerne mit. Das war ein gutes Training.“

Noch eine Nacht in Rotterdam

Wie es nun weitergeht? „Wir bleiben heute nacht noch im Hotel in Rotterdam und fahren morgen nach dem Spiel wieder zurück“, sagte Jones. Die Zimmer seien ohnehin für Samstagabend noch gebucht gewesen. „Jetzt gehen wir ins Hotel, essen und gucken, dass die Spielerinnen runterfahren. Morgen den normalen Ablauf, nur halt kürzergefasst.“

Auch Marozsan betonte: „Wir werden jetzt das Beste daraus machen. Unser Trainerteam wird sicher den besten Weg für uns finden und wir werden folgen und das gut umsetzen.“

Ob die Bundestrainerin ihre Aufstellung nun noch einmal ändern wird, da der Überraschungseffekt nun passé ist? „Ich glaube nicht“, sagte Jones: „Diese Mannschaft, die eben draußen war. Die wollte so sehr. Die will auch morgen so sehr.“