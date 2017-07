Zu viel Regen in Rotterdam Platz unter Wasser: EM-Viertelfinale Deutschland gegen Dänemark abgesagt

Rotterdam. Das EM-Viertelfinale der Frauenfußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Dänemark ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Die Partie sollte ursprünglich um 20.45 Uhr stattfinden und wurde danach immer wieder verschoben. Helfer versuchten lange und verzweifelt, den Rasen von den Wassermassen zu befreien. Die Partie wurde auf Sonntag verschoben.

Um 22 Uhr kamen die Spielerinnen noch einmal kurz ins Stadion von Rotterdam. Mit donnerndem Applaus wurden sie von den etwa 8000 Zuschauern, von denen etwas mehr als die Hälfte aus Deutschland angereist war, bedacht. Ein Fußball-Spiel sollten sie nicht mehr sehen. Die Spielerinnen beider Teams verabschiedeten sich nur noch von den Fans. Die UEFA hatte die einzig richtige Entscheidung getroffen und die Partie abgesagt. Die Bedingungen waren zu irregulär um ein Viertelfinale einer Europameisterschaft anzupfeifen. Das hatten zahlreiche Szenen vorher belegt.

Regen schon den ganzen Tag

Bereits den ganzen Tag hatte es wie aus Eimern gegossen. Dabei hatte sich Rotterdam extra chic gemacht am Samstag – für den Sommerkarneval, der am Nachmittag fast eine Million Besucher anzog – und für das Viertelfinale der EM zwischen Deutschland und Dänemark. Während der Karnevalszug tapfer dem Regen trotze, war der Anpfiff des EM-Viertelfinales um 20.45 Uhr nicht möglich.

Pfützen auf dem Rasen

Eine Stunde vor Spielbeginn öffnete sich der Himmel über dem Sparta-Stadion von Rotterdam noch einmal weit. Wie aus Kübeln ergoss sich der Regen auf den Rasen. Die Fußballerinnen versuchten, sich noch einzuspielen. Doch jeder Ball stoppte auf dem Rasen, auf dem sich riesige Pfützen bilden. Kurz vor Anpfiff war es wie ein einziger See. Am Rand trotzen die Reporterinnen des dänischen Fernsehens tapfer den Bedingungen und moderierten barfuß. Die Spielerinnen wurden in die Kabine geschickt. Die UEFA verschob den Anpfiff um eine Viertelstunde. Helfer mit Schiebern und Harken versuchten so gut es ging den Rasen von den Wassermassen zu befreien, doch es prasselte unaufhörlich weiter. Der Stimmung auf den Zuschauerrängen tat dies keinen Abbruch. Kurz vor dem eigentlich geplanten Spielbeginn schwappte sogar die La-Ola-Welle durch das Stadion.

Findet das Spiel statt?

Kurz vor neun Uhr stoppte der Regen, doch die Wassermassen waren kaum vom Platz zu bekommen. Auch die deutsche Ersatzbank war komplett überschwemmt. Als ein Helfer auf der Stadionleinwand eingeblendet wurde, der mit einem Eimer versuchte den Platz dort vom Wasser zu befreien, gab es Sonderapplaus. Reguläre Bedingungen, da waren sich die Experten einig, waren hier nicht gegeben.

Entscheidung bis 21.45 Uhr

Um 21 Uhr teilte die UEFA mit, dass die Partie erneut verschoben werden sollte. Bis spätestend 21.45 Uhr sollte eine Entscheidung getroffen werden. „Wir wissen nicht genau, wann wir starten“, sagte der Stadionsprecher durch. Kurz zuvor hatte eine Helferin, die mit einem großen Schieber versuchte, den Rasen von Wasser zu befreien, gegen einen Ball getreten, war dabei ausgerutscht und hatte sich auf den Rücken gelegt. Bundestrainerin Steffi Jones, die mit einem Eimer zwischenzeitlich selbst das Wasser mit von der deutschen Bank schippte, half ihr hoch. Mehr Beleg für die irregulären Bedingungen brauchte es eigentlich nicht.

Beide Mannschaften wollen nicht spielen

Beide Mannschaften wollten nach Medieninformationen nicht spielen. Als die ungarische Schiedsrichterin Katalina Kulcsar von der Platzbegehung kam, schaute Jones sie nur ungläublig an. Doch Kulcsar und die UEFA entschieden, die Mannschaften sollten sich um 21.30 Uhr – 45 Minuten nach dem geplanten Anpfiff – noch einmal aufwärmen. Mit viel Applaus wurden die Spielerinnen zurück auf dem Feld empfangen. Doch erneut zeigte sich beim Einschießen: weiter als zwei Meter kam kein Ball auf dem immer noch an vielen Stellen mit Pfützen überzogenen Rasen. Um kurz vor 22 Uhr sagte die UEFA das Spiel dann ab. Es war die einzig richtige Entscheidung. Die Partie soll am Sonntag nachgeholt werden. Eine Anstoßzeit steht noch nicht fest.