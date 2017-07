EM-Viertelfinale gegen Dänemark Bundestrainerin Jones stellt sich vor ihr Team

Sint-Michielsgestel/Osnabrück. Die Anspannung ist etwas gewichen. Zwei Tage vor dem Viertelfinale der deutschen Fußball-Frauen gegen Dänemark wirkt Bundestrainerin Steffi Jones wieder entspannter. Kritik an ihrer Mannschaft weist sie entschieden zurück.

Steffi Jones ist ein alter Hase im Geschäft. 111 Länderspiele hat die heute 44-Jährige absolviert, in der Bundesliga und in Amerika gespielt, sie war OK-Chefin der Frauen-WM 2011 in Deutschland und ein Jahr im Trainerstab ihrer Vorgängerin Silvia Neid.

Gut im Umgang mit den Medien

Im Gegensatz zur manchmal eher spröde wirkenden Neid liegt Jones der Umgang mit den Medien. Die Weltmeisterin von 2003 ist charmant, offen und schlagfertig. Da muss man sich schon manchmal daran erinnern, dass die DFB-Auswahl ihre erste Mannschaft ist, die sie als Trainerin übernommen hat, und die EM ihr erstes großes Turnier.

Kritik nach der Vorrunde

Dort weht ihr gleich in der Vorrunde auch einige Kritik entgegen, weil sie viel rotieren ließ und weil die deutsche Mannschaft noch kein Tor aus dem Spiel heraus erzielte. Drei Tore wurden per Elfmeter erzielt, eines nach einem Freistoß.

Die tägliche Frage-und-Antwort-Stunde am Donnerstag im deutschen Quartier nutzte die Bundestrainerin daher auch, um sich deutlich hinter ihre Mannschaft zu stellen. Natürlich sei Kritik angebracht, „und die sprechen wir auch an“, so Jones. Doch ihrer Meinung nach sei schon „sehr viel Schwarz-Weiß“ in der Berichterstattung zu finden. „Das gibt nicht ganz das wieder, was wir ausstrahlen.“ Man habe auch schön kombiniert, sei immerhin Gruppensieger geworden, strahle Dominanz aus, zeige Präsenz und spiele sich Chancen heraus. (Weiterlesen: Jones nimmt Team in Schutz)

Stärken in den Vordergrund stellen

Diese Stärken würden ihr zu sehr in den Hintergrund gedrängt, die Schwächen zu sehr hervorgehoben. Dass sie da sind, keine Frage. „Wir liegen jetzt nicht da, umarmen uns ständig, sonnen uns und haben die rosarote Sonnenbrille auf und glauben, dass alles schön ist“, betonte sie. Am Mittwoch und Donnerstag widmete sich die Trainerin mit ihrem Team und den Spielerinnen daher auch der Analyse der Vorrunde.

Hervorgehoben wurden vor allem die Stärken. Sie habe den Spielerinnen gezeigt, dass „wir viel Ballbesitz und viele Chancen hatten. Darauf können wir sehr wohl aufbauen.“ Auch das Viertelfinale gegen Dänemark an diesem Samstag (20.45 Uhr) in Rotterdam war bereits ein Thema. Aggressivität und Geschwindigkeit seien gefragt, vor allem gegen die schnellen Außenstürmerinnen der Skandinavierinnen. Mit welchen Spielerinnen Jones ihnen entgegentreten will? „Ich weiß es schon“, sagte sie und fügte in Richtung der Journalisten an: „Ihr könnt euch dann überraschen lassen.“

Stammelf schon im Kopf

Ihre Stammelf hat Jones also schon im Kopf, wie sie gegebenenfalls auf den Gegner reagiert, ebenso. Gut möglich, dass die lange verletzte Wolfsburgerin Lena Goeßling sich nach ihrem starken Auftritt in der Innenverteidigung gegen Russland sich in dieses Team hineingespielt hat. Die doch vielen Wechsel in der Vorrunde, Jones setzte alle 20 Spielerinnen ein, hatten nicht nur den Hintergrund, dass die Bundestrainerin ihre Stammformation findet und Deutschland für die Gegner schwer ausrechenbar ist, wie Jones nun verriet. „Ich wollte, dass gerade die Spielerinnen, die noch keine EM gespielt hatten, diese Erfahrung bekommen“, erklärte sie. (Weiterlesen: DFB-Team im EM-Viertelfinale)

Der Stimmung im Team ist das sicher zuträglich. Dass es nicht zulasten der Eingespieltheit ging, muss die Mannschaft in der K.-o.-Runde beweisen. Dort soll es nach Jones bei ihren Spielerinnen auch mit dem Toreschießen klappen. „Sie laufen, sie tun alles dafür – bisher ging das Ding aus dem Spiel halt noch nicht rein“, erklärte sie: „Da ist auch ein bisschen Pech dabei. Sie können es aber, das zeigen sie im Training.“ Ständig draufhauen bringe da nichts. Ebenso wenig, wie den Druck an sich heranzulassen. Das gilt auch für Jones selbst. Wie sie sich davor schützt? „Ich bin 1,80 Meter groß, 80 Kilo schwer – mein Fell ist dick genug!“