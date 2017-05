DFB-Halbzeit-Show ein Desaster Warum sich Helene Fischer ein gellendes Pfeifkonzert anhören musste

Berlin. Da wollte der DFB mal wieder einen auf dicke Hose machen – und dann ging die Show in der Halbzeit des DFB-Pokalfinales komplett in die Hose. Die Leidtragende: Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer, die wohl zum ersten Mal in ihrer Karriere ein gellendes Pfeifkonzert über sich ergehen lassen musste.

Was beim Super Bowl der National Football League gelingt, müsste doch beim DFB-Pokal möglich sein. Dachten sich vermutlich die Eventmanager des Deutschen Fußball-Bundes. Doch während viele den Super Bowl nur wegen der hochkarätigen Halbzeit-Acts besuchen oder deswegen den Fernseher einschalten, geriet das Halbzeit-Spektakel in Berlin zum Desaster. Helene Fischer schmetterte ihren Superhit „Atemlos“ und legte noch ihr neues „Herzbeben“ nach – und erntete von der Hälfte der 75000 Fußballfans ein schallendes Pfeifkonzert. In dem Stadion, das sie in den vergangenen Jahren schon mehrfach ausverkauft hatte. Von den Fans, die ansonsten bei jeder Party zu Helenes Hits die Sau rauslassen.

Helene als BVB-Sympathisantin

Gewiss, es gibt weitaus wichtigere Themen als ein Pfeifkonzert in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales. Helene Fischer wird es ohnehin verschmerzen – dafür ist sie mittlerweile viel zu erfolgreich. Doch ein wenig Ursachenforschung muss erlaubt sein. Fangen wir mit dem Fingerspitzengefühl des DFB an – das mal wieder überhaupt nicht vorhanden war. Das Ohr an der Basis? Muss wohl taub gewesen sein. Die schöne Helene hat in der Vergangenheit durchaus mit dem BVB sympathisiert, hat für die Profis gesungen, Selfies mit den Spielern gemacht und sich auch schon im gelb-schwarzen Trikot gezeigt. Klar, als Künstlerin zeigt man sich auch mal im Dress des Auftraggebers. Völlig normal und erst recht legitim. Aber die Sängerin dann zu einem Endspiel der Dortmunder auch den Fans der Frankfurter zu präsentieren? Da fahren die Gefühle der Eintracht-Anhänger Achterbahn. Was sich offensichtlich ja auch an einigen Aufrufen im Internet zeigte: Einige Frankfurter Gastronomen sollen dazu aufgerufen haben, Freibier auszuschenken, wenn die Eintracht-Fans den Helene-Auftritt mit einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert stören.

Auftritt im Rolli

Nun ja, auch die Helene hätte vielleicht ein bisschen Druck vom Kessel nehmen können. Im Vorfeld zeigte sie sich mit einem Trikot – in den Farben des BVB und in den Farben der Eintracht. Das hätte sicher auch bei ihrem Auftritt die Gemüter beruhigen können. Stattdessen zeigte sich die Blondine im blauen Rolli. Schade.

Schließlich – noch einmal der DFB. Einige Pfiffe richteten sich zweifelsohne auch gegen die immer weiter um sich greifende Kommerzialisierung. Bier, Bratwurst, der Geruch des frisch gemähten Rasens und ein gutes Fußballspiel reichen vielen Fans nach wie vor zu einem gelungenen Abend. Auf die Show in der Halbzeit können sie gerne verzichten. Erst recht, wenn man weiß, dass so ein Act wie Helene Fischer bestimmt nicht für kleines Geld zu haben ist. Aber der DFB hat es ja…