Kommentar zum Pokalfinale Warum ein Sieg von Eintracht Frankfurt dem DFB-Pokal gut getan hätte

Berlin. Es ging zur Sache, es war spannend, es war stimmungsvoll. Das Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt riss alle die mit, die diesen Wettbewerb lieben. Der Sieg der Dortmunder war am Ende verdient, aber für den DFB-Pokal wäre es besser gewesen, wenn die Eintracht gewonnen hätte – glaubt jedenfalls unser Kommentator Harald Pistorius.

Früher wünschten sich die Fußballfreunde ein deutsches Wembley. Das war, als der eigene Cup ein Wettbewerb zweiter Klasse war, und die Blicke oft neidvoll nach England gingen. Längst hat Deutschland sein eigenes Wembley, ein Pokalfinale, das ein Höhepunkt nicht nur für Fußballer ist. (Weiterlesen: BVB besiegt Titelfluch – DFB-Pokaltriumph im vierten Anlauf)

Leidenschaftlicher Kampf

75000 Fans im Olympiastadion, über 20 Millionen TV-Zuschauer in Deutschland sowie Fußballfreunde in 186 Ländern rund um den Globus erlebten endlich mal wieder ein Finale, das als typischer Pokalfight etikettiert werden darf. Der leidenschaftliche Kampf dominierte über die Spielkultur, es war spannend bis zuletzt, weil die Frankfurter mit ihrer aggressiven, robusten Spielweise genau die richtigen Mittel einsetzten, die den Edeltechnikern in Schwarz-Gelb nicht bekommen.

Endlich mal wieder ein Endspiel, das der Außenseiter offen hielt. Zuletzt waren die Finals nur spannend, wenn die Bayern und der BVB sich begegneten. Pokalsieger aus der zweiten Reihe wie früher der 1. FC Nürnberg, Hannover 96, Bayer Uerdingen oder 1. FC Kaiserslautern? Kaum mehr zu finden.

Im Pokal gewinnen nicht immer die Großen – aber immer öfter

So gesehen wäre ein Sieg der Frankfurter das richtige Signal dieses Endspiels gewesen. Ein Zeichen, das immer noch gilt: Im Pokal gewinnen nicht immer die Großen, die Reichen; im Pokal werden die verrückten, unglaublichen und deshalb unvergesslichen Geschichten geschrieben. Ach, wenn doch Alex Meier… Aber immerhin: Die Eintracht zeigte, was geht, wenn eine Mannschaft sich gegen alle Erwartungen stemmt, weil sie weiß: In einem Spiel ist alles möglich. Alles.

Doch der Pokal ist mehr als nur der herausragende und nach allen Regeln der modernen Event-Kunst inszenierte Höhepunkt der nationalen Fußballsaison. Ihm gehen fünf Runden voran, in denen der ganz besondere Reiz des Pokals wirkt. Hier ist alles möglich, hier kann ganz Klein gegen ganz Groß gewinnen, hier lebt die totale Offenheit eines sportlichen Wettbewerbs.

Kräfte sparen, Blamagen verhindern

Noch. Denn die Bestrebungen der führenden Bundesligaclubs, sich mit Hilfe der DFL und des DFB aus der Anfangsphase herauzustehlen, um Kräfte zu sparen und Blamagen zu vermeiden, sind noch lange nicht vom Tisch. Es kursieren diverse Modelle, und noch fehlt das klare Bekenntnis des DFB , das nur heißen kann: Alle 36 Profiklubs sind von Anfang im Wettbewerb und werden klassentieferen Vereinen zugelost.

Daran muss sich der Verband messen lassen, denn es geht um den wichtigsten Vereinswettbewerb, den er selbst veranstaltet. Nur im Pokal gibt es noch die viel beschworene Einheit des deutschen Fußballs, denn hier treffen sich Vollprofis und Halbprofis, hier kann es zum Duell von Feierabendkickern mit Elitestars der Champions-League kommen, hier wird muss die Bundesliga aufs Dorf.

Drittligadorf trifft auf Champions-League-Metropole

Deshalb kann die Aufforderung nur lauten: Finger weg vom DFB-Pokal! Wenn es nicht mehr möglich ist, dass ein Siebtligist wie die Sportfreunde Dorfmerkingen nicht in der ersten Runde das Traumlos Bayern München ziehen können, wird auch das Ereignis „Deutsches Wembley in Berlin“ Schaden nehmen.

Das lebte auch an diesem Wochenende von Zehntausenden von Fans, von denen viele auch ohne Karte anreisten – nur, um die Stimmung zu genießen und eines überwiegend friedlichen Fußballfestes zu sein.

Daran können auch die BVB-Chaoten nichts ändern, die mit einer Serie von Pyro-Aktionen negativ auffielen. Bengalos brannten, Rauchtöpfe qualmten – warum? Für wessen Fankultur? Als Protest? Gegen was oder wen? „Krieg dem DFB“, stand im Schein bengalischer Feuer auf einem Transparent. Welch ein Irrsinn, was für eine Beleidigung im Zeichen eines Club, dessen Mannschaft vor ein paar Wochen erleben musste, was sonst nur im Krieg vorkommt.

Auch die Frankfurter zündelten, aber vor allem der BVB muss angesichts der Vorgeschichte und der Vorstrafe aus dem Spiel gegen RB Leipzig mit einer drastischen Strafe rechnen. Durchaus möglich, dass die Südtribüne nicht zum letzten Mal leer bleiben musste.