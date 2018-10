Die Nationalelf auf dem Weg in die Zweitklassigkeit

Amsterdam Die deutsche Fußball-Nationalmannscaft hat im Rahmen der Nations League in den Niederlanden eine herbe 0:3-Niederlage kassiert. Entsprechend heftig fielen die Reaktionen aus. Ein Kommentar

Wie sehr Fußball der oft zitierte Ergebnissport ist, zeigt das Spiel der deutschen Nationalmannschaft in den Niederlanden auf vielschichtige Art und Weise.

Die Betrachtung auf dieses überraschend wenig stimmungsvolle Nachbarschaftsduell richtet sich natürlich am Resultat aus. Durch zwei späte Tore setzte es für die DFB-Elf eben jene 0:3-Klatsche, die gemessen an den Reaktion den Untergang des deutschen Fußballs befürchten lässt. Was aber, wenn Thomas Müller in der ersten oder Leroy Sané in der zweiten Halbzeit ihre Chancen genutzt hätten? Wäre dann nach der verkorksten WM alles wieder in Ordnung? Oder wenn es „nur“ 0:1 ausgegangen wäre? Der Aufschrei wäre sicher kleiner ausgefallen und mit Abpfiff würde wohl nicht alles noch mehr in Frage stehen als es zuvor ohnehin schon der Fall war.

Bemerkenswert waren die Aussagen der Spieler hinterher. Während Kapitän Manuel Neuer oder Joshua Kimmich mit Selbstkritik nicht sparten, zeigten sich zum Beispiel Mats Hummels und Toni Kroos wenig einsichtig. Natürlich hätte ein Tor und ein damit verbundenes Unentschieden die Sache für den Moment anders aussehen lassen. Doch dass die Mannschaft große Probleme im Umschaltspiel auf beiden Seiten des Feldes hat, oft zu träge verteidigt und sich im Abschluss in Sachen Harmlosigkeit gegenseitig überbietet: Es wäre vermutlich nicht so klar zur Sprache gekommen. Unabhängig davon, dass das Ergebnis realistisch gesehen natürlich zu hoch ausgefallen ist.

Insofern ist es aber gut, dass die Partie dieses klare Resultat fand. Denn neben aller Kritik wird die Nations League wohl bald schwarz auf weiß den Stand der Dinge zeigen: Die deutsche Nationalmannschaft ist aktuell nur zweitklassig.