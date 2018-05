Das erste Bundesliga-Tor des Hamburger SV: Am 24. August 1963 traf „Charly“ Dörfel (nicht im Bild) zum 1:1 beim SC Preußen Münster. Auf dem Foto jubeln Peter Wulf (Nr. 8) und Hubert Stapelfeldt. Foto: Witters

Bremen. Der 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist für Arnd Zeigler und seine „Wunderbare Welt des Fußballs“ Jahr für Jahr ein Highlight der Saison. An keinem anderen Spieltag werden so viele Geschichte geschrieben, an keinem anderen Spieltag so viele Anekdoten erzählt. Den größten Gesprächsstoff lieferte an diesem letzten Bundesliga-Wochenende der Abstieg des Hamburger SV, dessen Anhänger Zeigler bewusst als „Vollhonks“ bezeichnete.