Demonstration der Macht: Vermummte Chaoten zünden während des letzten Bundesligaspiels des Hamburger SV Rauchbomben und Pyrotechnik. Foto: imago/Revierfoto

Osnabrück. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft: Ausführlich wurde am Sonntagabend in der Sky90 – Kia Fußballdebatte mit Moderator Patrick Wasserziehr über den Abstieg des Hamburger SV gesprochen. Einigkeit in der Runde herrschte jedoch nur beim Thema Ausschreitungen nach dem Gladbach-Spiel. „Die sollte man einsperren“, fand Eintracht Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic klare Worte und grenzte später noch den Kandidatenkreis für die Kovac-Nachfolge ein.