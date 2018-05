Beendet am Samstag eine lange und erfolgreiche Karriere: BVB-Torhüter Roman Weidenfeller. Foto: Witters

Osnabrück . Für den langjährigen BVB-Torwart Roman Weidenfellder, der am Saisonende seine Karriere beenden wird, liegt ein Einsatz von Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen. Weidenfeller war am Montagabend zu Gast beim Fußball-Talk „100% Bundesliga“ und gab neben seinen Einschätzungen zur Torwartfrage bei der Nationalmannschaft Einblicke in seinen emotionalen Abschied vom BVB.