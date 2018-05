Ist für eine Revolution des Videobeweises mit Maßband: HSV-Fan Dittsche. Foto: dpa

Osnabrück. Arnd Zeigler und der Videobeweis in der derzeitigen Durchführung werden in diesem Leben wahrscheinlich keine Freunde mehr. Das wurde am Sonntagabend in seiner Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ einmal mehr deutlich. So stellte der Moderator die Problematik in einem alltäglichen Szenario dar und befragte Olli Dittrichs Kunstfigur „Dittsche“ nach seiner Meinung zum Thema Videobeweis.