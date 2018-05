Osnabrück. Ein Spieltag steht noch aus in der Bundesliga. Nur ein Spieltag verbleibt damit auch dem Hamburger SV, den Super-GAU abzuwenden. Gewinnen die Rothosen ihr Heimspiel nicht, ist der Bundesliga-Dino zum ersten Mal abgestiegen. Über den HSV, die Entwicklung beim FC Bayern und die Dortmunder Trainerfrage diskutierte Patrick Wasserziehr am Sonntagabend bei „Sky90“ mit seinen Gästen.

Unter anderem wohnte HSV-Manager Bernd Wehmeyer der Runde bei, außerdem Jan-Aage Fjörtoft (früher u.a. Eintracht Frankfurt), Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob und Sky-Experte Rainer Calmund.

Wehmeyer erkannte, dass es nicht am HSV allein liege, ob der Klassenerhalt gelinge. Trotzdem müsse alles getan werden: „Wir müssen uns fokussieren. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Auf alles andere haben wir keinen Einfluss.“

Vorteil Hamburg?

Jörg Jakob stimmte ihm zu, erinnerte aber auch daran, dass der HSV den Vorteil habe, „dass er im Abstiegskampf besser drauf ist als der VfL Wolfsburg.“ Denn: von den jüngsten fünf Spielen konnten die Hamburger gleich drei gewinnen; eines davon sogar gegen den direkten Konkurrenten aus der Autostadt, der von den letzten Fünf gleich drei Spiele verlor. Einig war sich die Runde, dass dies besonders der Verdienst des Trainers Christian Titz sei. „Er hat in einer Situation, in der wir ganz schlecht gestanden haben, sehr viel Mut bewiesen“, befand Wehmeyer und gab sich für den letzten Spieltag hoffnungsvoll: „Wenn es zu der Situation kommt, dass wir ein Tor schießen, dann wird das Volksparkstadion überkochen.“

Sollte der HSV dann aber, was wahrscheinlicher ist, doch absteigen, sei das für Jakob keine allzu große Überraschung mehr: „Das tut mir in der Seele weh, aber selbst die HSVler sehen doch das Auto auch seit Jahren schon auf sich zufahren.“ Dies sei dann kein Produkt der letzten Wochen, sondern der letzten Jahre voll Missmanagement.

Stöger beim BVB vor dem Aus

Nachdem noch am Sonntagvormittag Mittelfeldspieler Sebastian Rode vom BVB bei Jörg Wontorra in dessen Sendung überraschend von sich gegeben hatte, innerhalb der Mannschaft würde mit einem Aus Peter Stögers gerechnet, bestand einmal mehr auch zum Dortmunder Trainerposten Gesprächsbedarf. Jakob sah ein Aus des Österreichers wahrscheinlich: „Es hat sich doch in jüngster Zeit abgezeichnet, dass die Tendenz weg von Peter Stöger und hin zu Lucien Favre geht.“ Und nannte damit auch gleich einen möglichen Nachfolger.

„Ich glaube, das ist nur noch Formsache, dass in der neuen Saison Lucien Favre bei Borussia Dortmund auf der Bank sitzen wird“, kündigte der zugeschaltete Bild-Reporter Jörg Weiler an.

Rainer Calmund bescheinigte Stöger, seine Arbeit ordentlich gemacht zu haben. Bei aller ständigen Kritik um Inkonstanz und Spielstil des BVB müsse man bedenken, dass Stöger „eine Riesenmenge an Verletzten“ gehabt habe. Bernd Wehmeyer sah auf den neuen Trainer eine große Aufgabe zukommen: „Die haben tolle Einzelspieler mit großer Qualität aber als Team funktionieren die nicht. Sonst würden solche großen Schwankungen nicht auftreten. Das ging ja wirklich rauf und runter.“ Das müsse Stögers Nachfolger abstellen.

Lewandowski alternativlos?

Nach dem Aus des FC Bayern in der Champions League warf auch der Rekordmeister Fragen zur Zukunft auf. So fand die Runde müsse sich etwas ändern, wenn man in Zukunft auch in großen Spielen bestehen wolle. Der zuletzt schwache und viel kritisierte Robert Lewandowski aber würde bei einem Abgang, von wem auch immer forciert, nur schwer zu ersetzen sein. Fjörtfoft: „Auch wenn Bayern das Geld hätte, welchen Spieler sollten die für Lewandowski holen? Ich glaube, wir wüssten keine fünf Spieler, die in Frage kämen.“

Jakob sah trotzdem Handlungsbedarf: „ Ronaldo war auch zweimal nicht gut gegen Bayern. Aber trotzdem hast du (bei Real) diese Effizienz in der Truppe, mit der du das entscheidende Quäntchen besser bist. Und das bist du auch, wenn du eine Mannschaft hast mit mehreren Bringern und weil du in der Liga mehr gefordert bist.“ Das gäbe Anlass, über deutliche Verstärkungen nachzudenken, die auch preislich über Leon Goretzka und Serge Gnabry hinausgingen. Dafür sollte gut und gerne Geld bis in den dreistelligen Millionenbereich in die Hand genommen werden.