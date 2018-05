dpa/spo Frankfurt. Feiertag für Fußballfans: Am vorletzten Spieltag werden in der Bundesliga alle neun Partien am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Für die meisten Teams geht es dabei noch um richtig viel. Gleiches gilt für die 2. Bundesliga, die am Sonntag ebenfalls um 15.30 Uhr spielt.

Die Meisterschaft ist zugunsten des FC Bayern München natürlich schon lange entschieden, dahinter stehen aber noch einige große Entscheidungen an.

Schauplatz Champions League: In der kommenden Saison hat die Bundesliga vier feste Kandidaten für die Champions League. Neben den Bayern, die beim 1. FC Köln weiterhin ohne Torwart Manuel Neuer spielen, können Schalke 04 (beim FC Augsburg) mit einem Unentschieden und Borussia Dortmund (gegen Mainz 05) mit einem Sieg alles klarmachen. Vierter ist aktuell die TSG Hoffenheim (52 Punkte), die beim VfB Stuttgart antritt. Einen Punkt dahinter folgt Bayer Leverkusen (bei Werder Bremen). Die Werkself plagen einige Personalprobleme, vor allem in der Defensive. Auf der anderen Seite geht es für Gegner Bremen sportlich um nichts mehr.

Das sieht für die Hoffenheimer etwas anders aus. „Die sind ähnlich wie wir mit Selbstvertrauen vollbepackt“, sagte Trainer Julian Nagelsmann mit Blick auf Gegner Stuttgart, der nach dem souverän erreichten Klassenerhalt selbst sogar noch Chancen auf die Europa League hat. Die TSG hat allerdings die letzten neun Spiele nicht verloren und will anders als vor der laufenden Saison den Einzug in die Königsklasse jetzt schaffen. „Da kommt zum Wahnsinn noch die Gänsehaut“, beschrieb Nagelsmann seinen aktuellen Gemütszustand. (Weiterlesen: Profi-Wissen zum 33. Spieltag in der Fußball-Bundesliga).

Schauplatz Europa League: RB Leipzig (gegen den VfL Wolfsburg) hat als Fünfter zwar noch theoretische Chancen auf die Champions League, angesichts von fünf Punkten und einem deutlich schlechteren Torverhältnis gegenüber Hoffenheim ist das aber utopisch. Vielmehr muss die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl sogar nach hinten schauen, um nicht noch komplett aus den Europapokalplätzen zu fallen. „Wir werden keine weiße Flagge hissen“, sagte der Trainer. Leipzig hat aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt.

Sollte Bayern München den DFB-Pokal in zwei Wochen gewinnen, würde auch der Siebtplatzierte in der Liga in die Europa League einziehen. Genau diesen Rang belegt aktuell Finalgegner Eintracht Frankfurt (gegen den Hamburger SV). Das letzte Heimspiel des scheidenden Trainers Niko Kovac hat also nicht nur wegen des Gegners Brisanz. „Wir wollen gewinnen und die Punkte, um unsere Ziele zu erreichen“, sagt Kovac. Im Kader steht Eintracht-Ikone Alexander Meier, der nach Verletzungen noch kein Spiel in dieser Saison absolviert hat und den Verein aller Voraussicht nach verlassen wird.

Ganz entspannt geht Stuttgart das Duell mit Hoffenheim an. Die Qualifikation für Europa wäre für den VfB nur eine Zugabe, die vielleicht sogar zu früh käme. „Ich denke, dass wir einiges zu tun bekommen werden als Mannschaft. Aber wir sind mit Sicherheit gerüstet“, sagte Trainer Tayfun Korkut. Lediglich Außenseiterchancen haben außerdem Borussia Mönchengladbach (gegen den SC Freiburg) und Hertha BSC (bei Hannover 96).

Schauplatz Abstiegskampf: Mit ihren Siegen am vergangenen Spieltag haben sich Mainz und Freiburg etwas Luft verschafft. Mit Blick auf die Gegner am vorletzten Spieltag war das aber wohl auch nötig. Mainz tritt in Dortmund ohne Torwart René Adler an, der sich am Knie verletzt hat und Anfang kommender Woche operiert wird. Freiburgs Trainer Christian Streich kündigte an, in Mönchengladbach durchaus mutig spielen zu wollen. Mit einem Unentschieden wäre für beide Clubs der direkte Abstieg zumindest wohl kein Thema mehr.

„Die Mannschaft soll sich mehr fokussieren und auch runterkommen, um dann konzentriert in das Spiel reingehen zu können“, sagte Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia vor der Partie in Leipzig. Der VfL hatte ein Kurztrainingslager bezogen, deren Effekte in der Vergangenheit in der Bundesliga sehr unterschiedlich waren. Die Form spricht gegen die Wolfsburger, die nur eins der letzten zwölf Bundesligaspiele gewonnen und in der Rückrunde erst zehn Treffer erzielt haben.

Die Zuversicht aus den letzten Wochen will der Hamburger SV in Frankfurt weiter nutzen. Drei Siege aus den letzten vier Spielen untermauern diese Hoffnung. Dennoch: Verliert der HSV und gewinnt Wolfsburg, würde der erste Abstieg der Norddeutschen feststehen.

Schauplatz 2. Bundesliga: Der 1. FC Nürnberg steigt mit einem Sieg in Sandhausen auf, Holstein Kiel sichert mit einem Sieg in Düsseldorf Platz drei. Den Achten Sandhausen und den 17. Darmstadt trennen fünf Punkte – im Abstiegskampf wird auch nach dem vorletzten Spieltag wohl noch vieles offen sein.