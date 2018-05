Kann der HSV um Lewis Holtby den dritten Matchball gegen den ersten Abstieg abwehren? Foto: Witters

Osnabrück. In der Fußball-Bundesliga steht an diesem Wochenende der 33. Spieltag an – alle Partien werden am Samstag ausgetragen. Wir haben alle Spiele vorab untersucht und die wichtigsten Infos zum 33. Spieltag zusammengetragen.