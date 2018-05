Fassunglose Bayern-Stars nach dem 2:2 bei Real Madrid: Joshua Kimmich, Thomas Müller und Robert Lewandowski. Foto: AFP

Osnabrück. Zum fünften Mal in Folge hat das mit Abstand beste deutsche Fußballteam den Einzug ins Finale der Champions League verpasst. Angesichts der Dominanz in der Bundesliga ist aber die Königsklasse das wegweisende Ziel des Rekordmeisters. So unverdient, vielleicht sogar ungerecht das Ausscheiden auch war: Müssen die Bayern jetzt mit weiteren Investitionen reagieren?