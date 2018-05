golt Osnabrück. Bei Schalke 04 ist aktuell trotz starker Saison und Tabellenplatz zwei Druck auf dem Kessel. Der Grund ist die Suspendierung von Eigengewächs Max Meyer für die letzten beiden Saisonspiele nach einem vom Verein nicht autorisierten Interview mit brisantem Inhalt. Bei „Sky 90“ stand Christian Heidel nun Rede und Antwort bei Moderator Patrick Wasserziehr.

Großes Unverständnis herrschte in der Runde um Sky-Experte Lothar Matthäus, Spiegel-Reporter Rafael Buschmann, Reporter-Legende Gerd Rubenbauer und dem Schalker Sportvorstand über die Aussagen von Max Meyer in einem Interview mit der „Bild-Zeitung“. Dort erklärt Meyer, er habe seinen auslaufenden Vertrag auf Schalke nicht verlängert, um nicht weiter unter Christian Heidel arbeiten zu müssen.

Heidel wehrt sich gegen Meyers Mobbing-Vorwurf

Er sei sogar von den Schalker Verantwortlichen gemobbt worden. Heidel wies diese Anschuldigungen entschlossen zurück: „Ich weiß überhaupt nicht, wie Max Meyer zu diesen Aussagen kommt. Es ist völliger Unsinn, an den Haaren herbeigezogen. Ich habe vor der Saison mit ihm eine Dreiviertelstunde in meinem Büro gesessen. Da hat er gesagt, dass er sich in der letzten Saison etwas mehr Rückendeckung gewünscht hätte, ich aber sehr gerne mit seinem Berater über eine Vertrasgverlängerung sprechen könnte.“

Reporter Buschmann: Der Bursche beerdigt gerade seine Karriere

In der Zwischenzeit ist eine Vertragsverlängerung zwischen Spieler und Verein geplatzt. Mit dem „Bild“-Interview scheint Meyer seine Entscheidung nun rechtfertigen zu wollen. Die Art und Weise kritisierte vor allem Journalist Rafael Buschmann: „ Der Bursche macht nichts anderes, als seine Karriere zu beerdigen. Es macht vorne und hinten keinen Sinn. Er ist raus, die Saison ist beendet und auch bei der Vereinssuche hilft es nicht.“

Meyer schießt gegen Schalke: „Sauerei von Tönnies"

Buschmann brachte Meyers Aussagen außerdem auch mit seinem Berater Roger Wittmann und einem weiteren Wechsel eines Schalker Eigengewächses zusammen. „Ein anderer Mann von Roger Wittmann, Julian Draxler, hat es ähnlich gemacht. Es gibt da ein paar Parallelen in diesem Zusammenhang“, sagte Buschmann.

Wittmann laut Heidel über seinen Klienten Meyer: Ein Weltklassespieler

Heidel wies in der Sendung allerdings Gerüchte über langwierige persönliche Probleme mit Wittmann zurück: „Ich hatte in meinen 24 Jahren in Mainz nie ein Problem mit Herrn Wittmann. Ich habe ihn dann auf Schalke getroffen und jeder weiß, dass er viele Spieler auf Schalke hatte und somit auch einen Anteil am Erfolg. Er hat dann in einem Gespräch Trainer und Spieler vorgeschlagen, wo es dann auch einmal erlaubt sein darf, dass ein Verein wie Schalke 04 ‚Nein‘ sagt. Mein Gefühl war, dass es nach diesem Gespräch einen Bruch gab.“ Heidel erzählte außerdem von einem Telefonat mit Wittmann, bei dem dieser seinen Klienten als Weltklassespieler bezeichnet habe, der bei allen europäischen Spitzenklubs Stammspieler sei. Die Runde war sich einig: zur Weltklasse fehlt bei Max Meyer noch eine Menge.

Heidel nennt den Grund für die Suspendierung von Meyer

Zur aktuellen Entwicklung rund um die Suspendierung sagte Heidel: „Mir ist eines wichtig: Max Meyer wurde nicht aufgrund des Interviews freigestellt. Sondern es gab ein Gespräch zwischen den beiden Trainern (Domenico Tedesco und Co-Trainer Peter Perchthold) und Max Meyer nach dem Köln-Spiel, in dem er gesagt hat, dass er nach dem Hamburg-Spiel mit Schalke abgeschlossen hat. Solch einen Spieler können wir nicht weiter im Kader behalten.“

Die Suspendierung wollte Heidel dem Spieler nach eigener Aussage persönlich mitteilen, Meyer sei allerdings nicht bereit gewesen mit ihm zu sprechen.

Insgesamt scheint es innerhalb der ganzen Thematik nur Verlierer zu geben. Allerdings sieht der Schalker Sportvorstand die Fehler nicht auf seiner Seite. „Ich bedaure das zutiefst, in meinen Jahren ist mir so etwas in der Art noch nicht nicht passiert. Wir haben aber nichts anderes gemacht, als seine Absage zu akzeptieren. Wir haben zu einhundert Prozent korrekt gehandelt“, sagte Heidel.

„Tedesco bringt die größte Trainerleistung der Saison“

Nach der ausschweifenden Diskussion über einen einzelnen Schalker sollte es in der Sendung aber auch um die positive Entwicklung des gesamten Vereins gehen. Der wohl wichtigste Baustein ist dabei wohl der Trainer Domenico Tedesco. Für Gerd Rubenbauer ist Tedescos Arbeit sogar „eine der größten Trainerleistungen in diesem Jahr.“ Rafael Buschmann dagegen blickte schon voraus: „Das zweite Jahr ist für solche Newcomer das entscheidende Jahr. Mit der Dreifachbelastung wird da die Meisterprobe kommen.“

Obwohl Schalke kurz vor der Qualifikation zur Champions League steht, wird immer wieder die Spielweise der Königsblauen kritisiert, zuletzt von Matthias Sammer. Heidel bemühte dabei den Blick zurück: „Man muss schauen, wo wir herkommen. Wer hätte vor einem Jahr geglaubt, dass wir heute unter den ersten Vier stehen können?“

Langzeitvertrag mit Domenico Tedesco – ohne Ausstiegsklausel

Der Schalker Macher bestätigte im Sky-Studio außerdem noch einmal die Vertragsverlängerung ohne Ausstiegsklausel mit Domenico Tedesco über 2019 hinaus und stärkte seiner neuesten Trainer-Entdeckung den Rücken: „Der nächste Schritt ist der, dass wir eine Mannschaft entwickeln, wie Domenico Tedesco sie braucht und möchte.“ Es gehe darum, Schalke nachhaltig für die nächsten Jahre aufzustellen. Fest steht dabei: es geht mit Domenico Tedesco und ohne Max Meyer weiter.