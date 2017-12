Vater, Mutter, Kind: Elternkolumne Berliner Weihnachtsmarkt: Kinder mitnehmen oder nicht?

Berlin. Unser Elternkolumnist wohnt in Berlin ganz nah am Weihnachtsmarkt, wo Anis Amri im letzten Jahr mordete. Geht er trotzdem mit seinen Kindern hin?

In der vergangenen Woche hat Corinna Berghahn über gute und schlechte Adventskalender-Konzepte nachgedacht – und ihren Kollegen gefragt: „Gehst Du mit Deinen Kindern auf den Weihnachtsmarkt bei euch ums Eck am Breitscheidplatz? Also dort, wo im vergangenen Jahr der Terror-Anschlag war?“ Das ist die Antwort von Daniel Benedict:

Liebe Corinna,

mein Heimweg vom Kino am Potsdamer Platz führt entweder an der Siegessäule vorbei oder an der Gedächtniskirche. Am 19. Dezember letzten Jahres habe ich die Siegessäule genommen. Im anderen Fall wäre ich etwa um 19.45 Uhr am Breitscheidplatz gewesen, eine Viertelstunde vor Anis Amri. Als er die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt überfahren hat, war ich gerade zu Hause angekommen und habe die Kinder ins Bett gebracht. Mein Telefon lag in der Küche, und während ich Geschichten vorlas, kamen sehr viele SMS auf einmal an. Meine Verwandten und Freunde hatten die Nachrichten gesehen und wollten wissen, ob ich noch lebe. Als die Kinder eingeschlafen waren, habe ich den Fernseher eingeschaltet.

Viel näher kann man dem Terror nicht kommen, ohne verletzt zu werden. Meine Sorge, dass ich und die Meinen einem Anschlag zum Opfer fallen könnten, endete trotzdem exakt in der Sekunde, als meine Frau am Abend vom Sport wiederkam. Es war davor gewarnt worden, das Haus zu verlassen, weil der bewaffnete Täter noch im Viertel herumlief. Obwohl der Breitscheidplatz keine zwei Kilometer entfernt ist, bleibt er für mich vor allem ein Fernsehereignis. Das Massaker bei „Charlie Hebdo“ hat mich stärker verändert. Ich glaube nicht, dass ich noch den Mut zu Mohammed-Satiren hätte. Mit einer Autorzeile macht man sich zu einem individuellen Ziel; das macht mir Angst. Vom Zufallsterrorismus der Lkw- und Messerattentäter fühle ich mich nicht bedroht.

Dabei hat mich die Vaterschaft für wildeste Ängste empfänglich gemacht. Als meine Kinder noch Babys waren, konnte ich keine scharfen Messer sehen, weil die Verletzlichkeit von Neugeborenen mich völlig durchdrungen hatte. Noch heute überfällt mich beim Radeln manchmal die Horrorfantasie, dass ich ein schrecklich verletztes Kind im Fahrradsitz entdecke, wenn ich mich umdrehe. Die Angst ist irrational, hat aber immerhin einen harten Kern: 135 europäischen Terrortoten standen im letzten Jahr über 25000 Verkehrstote gegenüber.

Um deine Frage zu beantworten: Mein Verhältnis zu Weihnachtsmärkten hat sich nicht geändert. Wenn ich sie weiterhin um jeden Preis vermeide, dann nur aus Angst vor einer Fettleber, nicht wegen der stimmungsvoll geschmückten Betonpoller.

Als ich gestern über all das nachgedacht habe, waren wir noch im Bett. Neben mir schlief mein kleines Kind. Irgendwann hat es sich auf mich gerollt wie eine dicke, warme Katze. Vor einem Jahr habe ich vor meiner Haustür erfahren, dass es uns immer und überall treffen kann. Trotzdem fühle ich mich so geborgen wie seit meiner Kindheit nicht mehr.

Herzliche Grüße

Dein Daniel

PS: Deine große Tochter ist sechs. Wie lange dauert’s da eigentlich noch bis zur Pubertät?

