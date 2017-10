Vater, Mutter, Kind: Elternkolumne Wie wird man Geschwisterkindern gerecht? Und geht das überhaupt?

Osnabrück. Das erste Kind ist oftmals monate-, wenn nicht gar jahrelang der Star der Familie. Bis das zweite Kind kommt. Doch wie verhindern Eltern, dass einer zu kurz kommt? Geht das überhaupt? Unsere Eltern-Kolumnistin berichtet.

In der vergangenen Woche hat Daniel Benedict berichtet, wie er seine Kinder mit Bewegtbildern ruhig hält und dann gefragt: „Hast Du auch manchmal das Gefühl, dass Dein kleines Kind zu kurz kommt, weil es seine Wünsche schlechter artikuliert als das große?“ Dies ist die Antwort von Corinna Berghahn:

Lieber Daniel,

die Frage ist doch: Kann man seinen Kindern je ganz gerecht werden? Denn es ist wirklich eine Crux: Kind 1 war mehrere Jahre lang der alleinige Star der Familie. Erstes Kind, alles war neu für uns Eltern, selbst die Schwangerschaft ein tägliches Wunder. Jeden Abend wurde ihm noch im Bauch eine Geschichte vorgelesen, später das Ins-Bett-Bringen mit Buch und Lied zelebriert.

Dann kam Kind 2. Und die Allein-Zeit für Kind 1 endete. Nun mussten sich Mama und Papa aufteilen und waren auch noch ewig müde. Das ist ein harter Einschnitt für die Älteren – glaube ich. Denn ich selbst war ja das vierte Kind, dazu noch Nesthäkchen.

Kleine Geschwister nerven, große aber auch

Aber von meinem Mann und meinem großen Bruder weiß ich: Kleinere Geschwister nerven kollossal. Meistens jedenfalls. Plötzlich dreht sich alles um sie, ständig brüllen sie und ärgern darf man sie auch nicht.

Und große Geschwister? Die nerven auch. Zum einen, weil die Eltern einen schon von Anfang an nicht als das achte Weltwunder betrachten. Aber auch weil die großen Geschwister mehr können, machen, tun und trotzdem ärgern, während einem selbst außer Schreien und später Petzen nicht viele Möglichkeiten bleiben.

Das Gute ist aber, dass Kind 2 wenigstens nicht weiß, wieviel Zeit Kind 1 gewidmet wurde. Es wächst gleich in einer Struktur der halbierten Aufmerksamkeit auf, die es gar nicht anders kennengelernt hat und deshalb für normal hält.

Allerdings vermute ich manchmal, dass Kind 2 vielleicht deshalb lauter werden kann, weil es besser gehört werden will im Familienchaos. Und dass sich der große Appetit erklärt, weil nun das Prinzip des Futterneids greift.

Doch sollte man als Eltern überhaupt eingreifen? Vielleicht ist etwas Nicht-Beachten und das Kind, oder die Kinder es selbst regeln lassen gar nicht so verkehrt. Schließlich gab es früher weitaus mehr Großfamilien, bei denen es gar nicht möglich war, jegliche Befindlichkeit des Kindes zu bemerken. Vieles lief mit, so wie bei uns jetzt eben Kind 2 oftmals mitläuft. Menschen sind Rudeltiere, da ist Reibung als eine Erfahrung gar nicht so schlecht.

Der angegrummelte Busch

Zudem kann sich Kind 2 sehr gut artikulieren. Wenn auch nicht jedes Wort zu verstehen ist, ist die Bedeutung sehr schnell klar – Kommunikation isteben viel mehr als das gesprochene Wort. Bilden sich Hörnchen auf der Stirn, wird es kritisch.

Zuletzt merkte das der Rosenbusch unserer Vermieterin. Kind 2 war entzürnt, es sollte nämlich weg von der befahrenen Straße. Seine Wut bekam der Busch zu spüren: Etwa fünf Minuten wurde dieser knurrig angegrummelt. Rosen sind ja sehr empfindlich, daher bin ich mir nicht sicher, ob der Blätterschwund nur dem Herbst oder eher dieser Schimpftirade zu verdanken ist.

Deine Corinna

P.S.: Freunde von mir singen ihren Kindern Arbeiterlieder vor. Hören Deine Kinder progressive Kinderlieder und derartige Lektüre?

Das Buch zur Kolumne gibt es jetzt auch: Daniel Benedict/Corinna Berghahn: „Vater, Mutter, Kind – 99 Elternbriefe aus dem Alltag.“ Das Buch kostet 19,99 Euro und ist erhältlich in den Geschäftsstellen Ihrer Tageszeitung, online unter noz.de/shop sowie telefonisch unter 05 41/310-10 44.