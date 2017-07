Vater, Mutter, Kind: Elternkolumne Ab wann ist man wirklich ein Vater?

Berlin. Wann ist man wirklich ein Vater? Unser Elternkolumnist meint: Wenn die Todesangst einem nicht mehr jeden Atemzug abschnürt, ist man in der Elternrolle langsam angekommen.

In der vergangenen Woche hat Corinna Berghahn vorgerechnet, wieso sie nicht eine, sondern viele Mütter ist – und ihren Ko-Kolumnisten dann gefragt: „Wann hast Du Dich zum ersten Mal richtig als Vater gefühlt.“ Dies ist die Antwort von Daniel Benedict:

Liebe Corinna,

spontan würde ich ja sagen: Ein richtiger Vater ist man erst, wenn man versehentlich allein aufs Klo geht und sofort das Gefühl bekommt, vor der Tür irgendwas Wichtiges vergessen zu haben. Aber eigentlich lässt sich meine Einswerdung mit der Vaterrolle nicht an einem einzelnen Ereignis festmachen, sondern nur an vielen Meilensteinen – beginnend mit meinem Zugeständnis, überhaupt Kinder zu zeugen, über das Ultraschallbild, auf dem mein Sohn mir so unvorstellbar ähnlich sieht, bis hin zum Milcheinschuss. Ha!

In Wahrheit habe ich natürlich gar nicht selbst gestillt; direkt nach der Entbindung musste ich aber zumindest mal so tun. Im Kreißsaal wird man als Mann ja nicht ernstgenommen. Beim Erste-Hilfe-Kurs, während der Wehen, vor dem Durchtrennen der Nabelschnur – regelmäßig bin ich gefragt worden, ob ich das als Vater überhaupt aushalte oder mich lieber noch kurz übergeben will. Als meinem Neugeborenen Blut aus der Kopfvene abgenommen wurde und die Frage schon wieder kam, habe ich dann einfach gesagt, dass ich die Mutter bin. Das hat Eindruck gemacht.

So abgebrüht ist man beim ersten Kind leider nur in den allerseltensten Fällen. Im Familiencafé erkenne ich Eltern von Erstgeborenen sofort an der verschreckten Art, mit der sie anderen Novizen ihr Buchwissen vorbeten. Das dient natürlich nur der Selbstberuhigung. Hunde gähnen, Katzen schnurren, und junge Eltern schwadronieren über die Vorzüge von Pucktüchern und Pikler-Erziehung. Wir waren nicht besser; ich erinnere mich, dass wir auf der Geburtsstation sogar beim Wickeln Angst hatten, irgendwas kaputtzumachen.

Als das Kind schon da war, ich selbst aber noch kein Vater, war namenloses Grauen mein Grundgefühl. Und da meine ich nicht die banalen, praktischen Sorgen: Trinkt er, hat er sein Geburtsgewicht wieder, rolle ich im Schlaf auf ihn drauf? Atmet er noch? In den ersten Monaten meiner Vaterschaft überkam mich oft ein intensives Entsetzen aus dem Nichts. Obstmesser, Schraubenschlüssel, der Höhenunterschied zwischen dem auf meiner Schulter schlafenden Kind und den Fliesen: Die alltäglichsten Konstellationen haben in mir so plastische Bilder der Zerstörung aufsteigen lassen, wie ich sie weder vorher noch nachher erlebt habe. Ich höre das inzwischen auch von anderen Eltern; es muss mit dem Anpassungsprozess zu tun haben, den die neue Verantwortung für einen zweieinhalb Kilo schweren Menschen mit sich bringt.

Das hat nachgelassen. Heute kann ich mein vierjähriges Kind auf der Hüfte tragen und, ohne hinzusehen, seinen Bruder mit der freien Hand von der Treppe pflücken. Mein Arm findet seinen Schwerpunkt, die Kinder kennen den Griff. Wir verstehen uns wie der Hund den Welpen in seiner Schnauze und wie das Gibbonkind seine Eltern, an deren Brustfell es Erdnüsse knackend durch die Baumspitzen schwingt.

Herzliche Grüße

Dein Daniel

PS: Du kommst aus Deinem allerletzten Urlaub mit zwei Kita-Kindern. Wie war’s?

