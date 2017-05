Vatertag 2017 Vatertag 2017: Was sind die Alternativen zum Vollrausch?

Berlin. Gibt es am Vatertag Alternativen zum Vollrausch? Unser Elternkolumnist denkt nach.

In der vergangenen Woche hat Corinna Berghahn den Muttertag in Grund und Boden geschrieben und ihren Kollegen gefragt: „Was hältst denn Du vom Vatertag?“ Das ist die Antwort von Daniel Benedict:

Liebe Corinna,

zu meinen heftigsten Ängsten gehört die vor entsetzlichen Verkehrsunfällen – meinem Vater geht es genauso. Bei uns gilt deshalb auch am Bollerwagen die Null-Promille-Grenze. Der Vatertag in seiner jetzigen Form kommt für unsere Familie also gar nicht infrage. Um mich dem Thema überhaupt zu nähern, habe ich erst mal bei Wikipedia nachgeschlagen und bin auf das ostdeutsche Pendant gestoßen. In der DDR hieß es offenbar Herrentag. Dazu fällt mir was ein.

Wenn mein eigener Vater mich früher mal einen Tag allein betreuen musste, hat er nämlich auch immer einen Herrentag ausgerufen. Wir zwei Herren sind dann ans Grab mir unbekannter Vorfahren gereist und haben hinterher in schicken Friedhofscafés Torte gegessen. (Mein Opa väterlicherseits starb in einem grässlichen Verkehrsunfall, daher wohl die Ängste.) Diese Version vom Vatertag finde ich eigentlich ganz gut – gerade in einer Gesellschaft, die Väter mit diffizilen Elternzeit-Deals dazu überreden muss, auch mal was mit den Kindern zu unternehmen.

Friedhofsspaziergänge halte ich grundsätzlich dabei für eine sehr gute Sache. Torte erst recht. In meinem Fall wäre das Grab meiner Oma das beste Ziel, aber leider ist es eine vierstündige Bahnfahrt weit weg. Von Ingmar Bergman weiß ich, dass er zwar nicht am Vatertag, aber dafür immer an seinem Geburtstag von früh bis spät Lieblingsfilme anguckte und seine neun Kinder zwang, ihm dabei Gesellschaft zu leisten. Das stelle ich mir als verbindende Aktion für einen Vater-Sohn-Tag auch sehr schön vor. Es wäre nur wichtig, dass wir dann auch wirklich meine Lieblingsfilme angucken. Wenn es nach denen meiner Kinder geht, wäre es jetzt noch die „Eiskönigin“ und demnächst ganz sicher „Star Wars“. Im ersten sterben die Eltern von Anna und Elsa, bevor die Handlung richtig losgeht, im zweiten ist die zentrale Vaterfigur Darth Vader – ein verstümmelter Massenmörder. Am Vatertag empfinde ich das irgendwie als Stimmungskiller.

Dass Söhne das Böse in Gestalt ihrer Väter bekämpfen, ist dank „Star Wars“ zum Gemeinplatz geworden. In „Guardians of the Galaxy 2“ habe ich das gerade erst wieder gesehen. Komisch, dass das so spät kommt. Eigentlich wäre das ein gutes Thema für Kinder gewesen, deren Eltern noch Hitler gewählt haben. In den 50er-Jahren spielte stattdessen allerdings Heinz Erhardt Väter, deren größtes Problem darin bestand, noch infantiler als ihr Nachwuchs zu sein.

Fazit: Der filmische Vatertag ist eine schöne Idee; die Umsetzung wird kompliziert. Diesmal habe ich zum Glück sowieso keine Zeit. Denn selbst ein häuslicher Homeoffice-Vater wie ich ist nebenbei auch ein Versorger. In diesem Jahr findet am Vatertag das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ statt. Das muss ich rezensieren. Schade, dass ich keine Töchter habe.

Herzliche Grüße

Dein Daniel

PS: Apropos Friedhof: Waren Deine Kinder schon mal auf einer Beerdigung?

Das Buch zur Kolumne gibt es jetzt auch:

Daniel Benedict/Corinna Berghahn: „Vater, Mutter, Kind – 99 Elternbriefe aus dem Alltag.“ Das Buch kostet 19,99 Euro und ist erhältlich in den Geschäftsstellen Ihrer Tageszeitung, online unter noz.de/shop sowie telefonisch unter 05 41/310-10 44 (Mo.–Fr. 9–16 Uhr).