Im Schwimmbad können Eltern mit den Kleinen fürs Seepferdchen üben oder die älteren herumtollen lassen. Foto: dpa

Osnabrück. Die Sommerferien 2019 in Niedersachsen haben am 4. Juli 2019 begonnen und enden am 14. August 2019. Viel Zeit also für Freizeit. Hier kommen Tipps, was Familien in Osnabrück und Umgebung unternehmen können.