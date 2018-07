Im Schwimmbad können Eltern mit den Kleinen fürs Seepferdchen üben oder die älteren herumtollen lassen. Foto: dpa

cob/zud Osnabrück. Die Sommerferien 2018 in Niedersachsen haben am 28. Juni 2018 begonnen und dauern sechs Wochen, für Kita- und Hort-Kinder teilweise nur drei. Viel Zeit also für Freizeit. Hier kommen Tipps, was Familien in Osnabrück und Umgebung unternehmen können.