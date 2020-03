Osnabrück. Viele Kinder müssen gerade wegen des Coronavirus zu Hause bleiben. In vielen Familien entstehen schon jetzt kreative Ideen, wie Langeweile verhindert werden kann. Wir wollen Sie dabei unterstützen - mit einer Serie von kostenlosen Kinderrätseln zum Herunterladen, Ausdrucken und Ausmalen.

Die NOZ MEDIEN bieten Ihnen an diesem Wochenende und auch in den kommenden Wochen ein aufwändig gestaltetes und hoffentlich mit viel Freude zu lösendes Rätselblatt zum Download an. Dieses können Sie hier kostenlos auf unserer Internetseite herunterladen und Ihren Kindern zum Ausmalen ausdrucken.

Wie kommen wir an die Kinderrätsel?

Klicken Sie einfach auf den unten angegebenen Link und speichern Sie das pdf-Dokument ab. Dieses können Sie dann über Ihren Drucker zu Hause auf Papier vervielfältigen. Und schon kann es losgehen: Stifte raus, Zettel auf den Tisch - viel Spaß beim gemeinsamen Rätseln!

Die verschiedenen zu lösenden Rätsel finden Sie auf der ersten Seite der pdf-Datei, die Lösungen auf der zweiten Seite.

Hier können Sie das erste Rätselblatt für Ihre Kinder (inklusive der Lösungen) kostenlos herunterladen.



Nächstes Wochenende geht es dann mit dem zweiten Teil unserer kostenlosen Kinder-Rätselblätter weiter. Viel Freude wünscht Ihnen Ihre Redaktion - und bleiben Sie gesund!

