Wiesbaden. Würden Sie Ihr Kind Mandel, Terence-Spencer, Khaleesi, Jena oder Sido nennen? Die Liste für besondere Babynamen der Gesellschaft für deutsche Sprache macht ihrem Namen alle Ehre.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) hat ihre Datenbank gezielt nach exotischen Namen aus den vergangenen drei Jahren durchforstet. Herausgekommen ist eine bunte Liste von beurkundeten Namen. Deren Ursprünge sind unterschiedlich. Am Ende des Textes finden Sie zudem Namen, die die GfdS abgelehnt hat. (Weiterlesen: Diese Babynamen sind in Deutschland besonders beliebt)

Beurkundete Namen aus der TV-Serie Game of Thrones:

Daenerys

Khaleesi

Tyrion

Arya

Cersei

Sansa

Theon

Bran

Asha

Margaery

Euron

Davos

Varys

Brienne

Ramsay

Stannis

Tommen

Ygritte.

Beurkundete Namen aus der Kulinarik:

Kiwi

Lemon

Tequila

Carnevale.

Die juristische Entscheidung, ob ein Name wirklich eingetragen wird, würde "letztlich allein von den Standesämtern" getroffen, so die GfdS. Sie basiere in der Regel auf den Namenrichtlinien, die im Personenstandsgesetz festgehalten sind. (Weiterlesen: Warum darf ein Kind Matt-Eagle heißen?)

Beurkundete Namen, die bei uns eine bestimmte Vorstellung auslösen:

Mandel

Merkel

Xing

Edelweiss

Kleeblatt

Triumph

Diamant

Pearl

Thymian

Rhythm

Sheriff

Stern

Shalom

Bombastus

Engel.

Beurkundete Namen aus Shakespeare-Stücken:

Hamlet

Ophelia

Laertes

Yorick

Otello

Desdemona

Lear

Cordelia

Romeo

Titania

Lysander

Demetrius

Puck

Horatio

Macbeth

Cressida.

Beurkundete Namen aus der griechischen und römischen Mythologie:

Poseidon

Odissey

Zeus

Achilles

Herkules

Cronos

Athene

Hades

Hera

Herakles

Aphrodite

Hermes

Apoll(o)(n)

Artemis.

Der Dresdner Psychologe Ulrich Winterfeld sagte: "Es gibt verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass der Vorname etwas mit dem beruflichen Erfolg zu tun hat." Bei Menschen mit hohem Verdienst seien bestimmte Vornamen überrepräsentiert. "Hauptverdiener in Deutschland ist der Dirk bei den Männern und Sabine bei den Frauen." Eine andere Untersuchung aus Deutschland zeige, dass sich auch die Notengebung der Lehrer an den Vornamen orientiere. (Weiterlesen: Ab 1. Juli 2019 bekommen Eltern mehr Kindergeld)

Beurkundete Namen aus der germanischen Mythologie:

Walkyria

Odin

Wotan

Freya

Frigg

Thor

Donar

Loki

Tyr

Baldur.

Beurkundete Namen aus der Antike und der Literatur:

Platon

Sokrates

Aristoteles

Thales

Epikouros

Faustus

Sherlock

Pebbles

Siddharta.

Der Dresdner Psychologe Ulrich Winterfeld warnt Eltern davor, ihren Neugeborenen allzu ungewöhnliche Namen zu geben. "Kinder mit exotischen Namen haben es deutlich schwerer", sagt der Experte. Oft gehe es den Eltern dabei nicht ums Kind, sondern um die eigene Beziehung. Beispielsweise dann, wenn sie ihren Sohn oder ihre Tochter nach einem Popstar benennen, weil sie sich bei dessen Konzert kennengelernt haben.

Beurkundeten Namen aus der Musik:

Rihanna

Björk

Sido

Shakira

Campino.

Beurkundete Namen, die Orts- und Gewässernamen sind:



Kurdistan

Florida

Amsterdam

London

Jena

Ljubljana

Main

Argentina

Bern

Bethlehem.

Diplom-Psychologe Winterfeld mahnt: "Was die Sache noch schlimmer macht ist, wenn man den exotischen Namen per Bindestrich mit einem normalen Namen verbindet – das ist der absolute GAU."

Beurkundete Namen, die uns als Doppelnamen bekannt vorkommen:

Johannes-Paul

Jamy-Oliver

James-Dean

James-Lucas

Maria-Magdalena

Peter-Alexander

Muhammed-Ali

Mona-Lisa

Franz-Ferdinand

Lilli-Marleen

Jesse-James

Terence-Spencer.

Manchmal wenden sich Standesämter, die sich unsicher sind, an die GfdS und bitten um ein Gutachten.

Namen, die letztlich von der GfdS bestätigt wurden:

Walthea

Flinnerke

Eleyson

Cartier

Pacino

Mecky

Sky

Soul

Waverley

Infinity

Unity

Dende

Murmillo.

Doch es gibt Grenzen. Diese Auswahl von Namen sind von der GfdS in Gutachten abgelehnt worden:



Lucifer

Pinocchio

vom Meer

Batman

Mickilauda

Chaotica

Eisenstein

Knirpsi

Großherzog

Kaiser

Graf

König

Popcorn

Peanut

TJ

Ohlove

Urmel

Ferrari

Bandito

Shaggy

Wildchild

Westend.

Seit 1977 veröffentlicht die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) jährlich die Liste der beliebtesten Vornamen. 2018 waren Marie und Paul Spitze. Die Sprachforscher werten dafür die Daten von rund 700 Standesämtern aus. (Weiterlesen: Kindersitze im Test – Zwei fallen mit "mangelhaft" durch)