Hamburg. Die Schauspielerin Nina Bott wurde eines Cafés verwiesen, da sie ihr Baby stillte. Handelte der Café-Inhaber rechtmäßig?

Im Stehen vor dem Café stillte Nina Bott ihren vier Monate alten Sohn weiter, nachdem ein Angestellter sie aus einem Hamburger Lokal geworfen hatte. Schließlich habe man ihr aus dem benachbarten Frisörladen einen Stuhl gereicht, erzählte die Schauspielerin und Vox-Moderatorin bei RTL. Bott ist schockiert, sie habe sich "richtig ausgestoßen" gefühlt. Handelte der Café-Besitzer rechtswidrig als der die Mutter samt Säugling vor die Tür setzte, oder ist das sein gutes Recht?

Hausrecht des Café-Besitzers

"Der Betreiber eines Restaurants oder Cafés hat das Hausrecht und kann also prinzipiell Personen des Hauses verweisen", sagt Jürgen Widder, Rechtsanwalt und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Familien- und Erbrecht. Allerdings könne das Hausrecht in bestimmten Fällen mit anderen Bestimmungen kollidieren, beispielsweise wenn der Besitzer sich diskriminierend verhalte. "Er darf also Personen zum Beispiel nicht einfach aufgrund ihrer Hautfarbe oder Religion des Ortes verweisen. Das wäre ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz", sagt Rechtsanwalt Widder. "Das Hinausweisen einer stillenden Mutter verstößt meines Erachtens jedoch nicht gegen das Gleichbehandlungsgesetz. Denn die Frau wird nicht wegen ihres Geschlechts verwiesen, es ist also keine geschlechtsspezifische Diskriminierung.“

"Unzulässige Diskriminierung wegen der Mutterschaft"

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) sieht das anders. "Wenn Müttern untersagt wird, ihr Baby in einem Café zu stillen, dann kann das nach unserer Auffassung eine unzulässige Diskriminierung wegen der Mutterschaft darstellen – und die ist nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz als Diskriminierung wegen des Geschlechts verboten", sagt Bernhard Franke, kommissarischer Leiter der ADS. In diesem Fall könne sich ein Betreiber auch nicht auf das Hausrecht berufen. "Müttern darf die Teilhabe am öffentlichen Leben nicht verweigert werden, nur weil ein Café-Besitzer oder andere Gäste das Stillen anstößig finden", sagt Franke. Bei nachgewiesener Diskriminierung könnten Betroffene einen Anspruch auf eine Entschädigung gegenüber dem Betreiber geltend machen.

Im Jahr 2016 startete eine Berlinerin eine Petition, in der sie von der damaligen Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ein Gesetz zum Schutz des Stillens in der Öffentlichkeit forderte. Die Petition hatte jedoch keinen Erfolg. "Das Ministerium erachtet einen gesetzlichen Schutz als nicht zielführend, möchte aber mit Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen dazu beitragen, dass das Stillen in der Öffentlichkeit zu breiterer gesellschaftlicher Akzeptanz findet", schreibt die Initiatorin der Petition im September 2017 auf Facebook.

Gemeinsames Stillen als Protest

In den USA und anderen Ländern protestieren Frauen immer wieder mit so genannten Nurse-In-Treffen gegen die Diskriminierung von stillenden Frauen in der Öffentlichkeit. Der Begriff leitet sich ab aus dem englischen Wort für Sitzstreik (sit-in) und dem Wort für Stillen (to nurse). Wird eine stillende Mutter etwa eines Cafés oder Supermarkts verwiesen, weil sie ihrem Kind die Brust gibt, versammeln sich Mütter an eben diesem Ort zum gemeinsamen Stillen. So trafen sich beispielsweise im April etwa zehn Mütter an einer Schule im Bundesstaat Arizona zum Nurse-In. Eine Mutter war gebeten worden, in einen anderen Raum zu gehen, als sie im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Schulgelände stillte.



Nina Bott sagt, sie sei schockiert gewesen, dass niemand von den anderen Gästen etwas gesagt habe, als sie des Cafés verwiesen wurde. „Wenn ich sehen würde, dass einer anderen Mama so etwas passiert, dann wäre ich glaube ich ausgerastet“, sagt die Schauspielerin.