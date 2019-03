Hamburg. Von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr kostet ein Kind etwa 148.000 Euro. Das Statistische Bundesamt hat die Ausgaben aufgeschlüsselt – die höher werden, je älter das Kind wird.

Es fängt mit Windeln und Kinderwagen an, irgendwann kommen Schultasche und Fahrrad dazu und schließlich Smartphone und Führerschein: Kinder bereichern das Leben einer Familie zwar vor allem – kosten aber auch jede Menge Geld.

Laut dem Statistischen Bundesamt geben Eltern für ein Kind von der Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres etwa 148.000 Euro aus. Im Durchschnitt sind es 7920 Euro im Jahr – je älter das Kind wird, desto höher die Kosten. 7044 Euro veranschlagt das Statistische Bundesamt für Kinder im Alter von null bis sechs Jahren, 8232 Euro für sechs bis zwölf Jahre alte Kinder und 9408 Euro im Jahr für Zwölf bis 18-Jährige.

2008 kostete ein Kind noch 130.000 Euro

Als Grundlage für diese Berechnung dienen die Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe aus dem Jahr 2013. Nach einer fünf Jahre älteren Berechnung ist das Bundesamt noch davon ausgegangen, dass es durchschnittlich rund 130.000 Euro kostet, ein Kind großzuziehen.

Hat der Nachwuchs dann das 18. Lebensjahr vollendet, kann es im Zweifel noch sehr viel teurer werden: Falls ein Studium angestrebt wird oder eine eigene Wohnung bezahlt werden muss. Nach Angaben des Deutschen Studierendenwerks benötigten Studenten im Sommersemester 2016 durchschnittlich 918 Euro im Monat zum Leben.

Dabei wird die Summe pro Kind geringer, je mehr Geschwister im Haushalt leben. Kleidung oder Spielsachen müssen schließlich in der Regel nicht mehr komplett neu angeschafft werden, Kinderwagen und Autositz sind in der Regel ebenfalls noch vorhanden. Bei Paaren mit einem Kind werden dafür laut Bundesamt durchschnittlich 660 Euro im Monat veranschlagt, ein zweites Kind durchschnittlich 583 Euro und ein drittes nur noch 564 Euro. Bei Alleinerziehenden geht das Statistische Bundesamt von 612 Euro für das erste und 507 Euro für das zweite Kind aus.

Im Durchschnitt gibt es 3500 Euro Taschengeld

Den größten Posten in der Statistik machen Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung aus: Für unter Sechsjährige werden 116 Euro veranschlagt, für Sechs- bis Zwölfjährige 163 Euro und für Zwölf- bis 18-Jährige 210 Euro im Monat. Spiele, Spielzeug und Hobbywaren beispielsweise machen dagegen für unter Sechsjährige 26 Euro im Monat aus, für Sechs- bis Zwölfjährige 28 Euro und für Zwölf- bis 18 Jährige nur noch zwölf Euro.

Und auch das Taschengeld sollte in den Berechnungen nicht vernachlässigt werden. Die zuständigen Jugendämter sowie das Deutsche Jugendinstitut (DJI) geben Empfehlungen heraus, wie viel Geld ein Kind in welchem Alter bekommen sollte. Für Sechs- bis Zwölfjährige werden bis zu drei Euro in der Woche empfohlen, für 13-Jährige etwa 23 bis 25,50 Euro im Monat und für 17-Jährige steigen die Empfehlungen bis zu 45,50 bis 61 Euro pro Monat. Insgesamt summieren sich die Ausgaben auf etwa 3500 Euro.



41.900 Euro Kindergeld

Natürlich hängen die Zahlen aber auch stark davon ab, wie hoch das Einkommen der Eltern ist und wo sie leben – insbesondere bei Themen wie Wohnen oder Kinderbetreuung. Die genannten Zahlen des Statistischen Bundesamtes beziehen sich auf das gesamte Bundesgebiet.

Und es gibt natürlich auch etwas zurück: In Form von Kindergeld nach aktuellem Stand bis zum vollendeten 17. Lebensjahr etwa 41.900 Euro pro Kind – vor allem eine gesteigerte Lebenszufriedenheit für den Rest der Familie.