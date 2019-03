Kiel/Osnabrück/Schwerin. NRW überlegt, den Englischunterricht ab der ersten Klasse wieder abzuschaffen; Bildungspolitiker sehen das Thema kritisch; und Eltern fragen sich, was denn nun das Beste für ihr Kind sein soll.

Welche Gründe sprechen gegen Englisch? Beim Thema Englisch habe man in der Grundschule mehr erwartet, als einlösbar war, kritisierte vor kurzem der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Alexander Lorz. Sprachen würden am besten von Kleinkindern erlernt – vor der Grundschule. „Fremdsprachenvermittlung sehe ich deshalb nicht als primäre Aufgabe der Grundschule. Der Fokus muss ganz klar auf dem Deutschen liegen“, sagte Lorz.

Was sagt die Forschung? Grundsätzlich ist die Forschungslage in diesem Bereich dünn. Eine Studie der Universitäten Bochum und Dortmund kam vor zwei Jahren zu dem Schluss, dass frühestmöglicher Englischunterricht nicht unbedingt hilfreich ist. So schnitten Gymnasiasten, die ab der ersten Klasse Englisch gehabt hatten, in der fünften Klasse zunächst besser ab, fielen in der siebten Klasse aber beim Lese- und Hörverständnis hinter die zurück, die Englisch erst ab der dritten Klasse gelernt hatten. Politiker und Eltern fragen sich nun, ob das Fach überhaupt in der Grundschule sinnvoll ist – und wenn ja ab wann. Über den Grund für das schlechte Abschneiden können die Bildungsforscher nur spekulieren. Sie vermuten, dass unterschiedliche Unterrichtsmethoden in den beiden Schulformen dazu führen. Die nordrhein-westfälische Schulministerin jedenfalls will das Fach nun offenbar erst ab der dritten Klasse unterrichten lassen.

Gibt es auch andere Sichtweisen? Lehrer berichten immer wieder von der Begeisterung, mit der Grundschüler die Sprache erlernen. Lehrerverbände raten daher von einer Abschaffung ab. Die Bildungsgewerkschaft GEW etwa plädiert für das Unterrichtsfach und verweist auf Startschwierigkeiten: „Viele Grundschulen hatten zu Beginn dieses Projekts keine Englischlehrer. In vielen Bundesländern gab es auch gar keine Ausbildung für Englisch in der Grundschule“, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. Viele Lehrkräfte seien im laufenden Betrieb ausgebildet worden und hätten ihr Bestes gegeben. „Das hat natürlich Auswirkungen auf den Lernerfolg.“ Der Anglistikprofessor Thomas Kullmann hat sich mit Englisch in der Grundschule beschäftigt und teilt die Einschätzung, dass Englischlehrer das Fach studiert haben sollten. Von Quereinsteigern sei „dringend abzuraten“.

Welche Vorteile kann Englisch in der Grundschule haben? Anglistikprofessor Thomas Kullmann geht davon aus, dass „Kinder umso aufnahmebereiter für sprachliche Phänomene sind, je jünger sie sind.“ Wenn eine feste Grundlage in der Muttersprache vorhanden sei, spreche nichts dagegen, Kinder ab der ersten Klasse oder sogar schon im letzten Kindergartenjahr mit der englischen Sprache bekannt zu machen. Nachgewiesen sei ein Effekt auf die Aussprache. Während Kinder das englische „th“ und „r“ spielerisch lernten, hätten Erwachsene damit erhebliche Probleme. Außerdem geht Kullmann davon aus, dass ein passiver Grundwortschatz sowie das Einüben grammatischer Strukturen förderlich sein könne. Auch Tepe spricht sich für eine Fortsetzung des Unterrichts aus – dabei solle es aber erst mal nur um Sprechen, nicht sofort um Schreiben gehen. „Man muss die deutsche Sprache gut schreiben können, bevor man anfängt, Englisch zu schreiben“, sagte Tepe.

Ab wann lernen Kinder in Norddeutschland Englisch? Es gibt keine bundeseinheitliche Herangehensweise beim Thema Englisch. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein lernen die Kinder die Sprache ab Klasse drei. In Mecklenburg-Vorpommern findet der Unterricht spätestens ab Klasse drei statt, einige Grundschulen bieten Englisch aber auch schon ab der ersten Klasse an. Zum Lernerfolg kann das zuständige Ministerium in Mecklenburg-Vorpommern nichts sagen. „Der Lernerfolg hängt immer vom Kind und von der jeweiligen Lehrkraft ab“, teilte ein Sprecher mit. „Außerdem haben wir bislang keine empirische Untersuchung zum Erfolg von Englischunterricht in der Grundschule vorgenommen.“