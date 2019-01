Berlin. Wer Kinder hat, lebt schneller. Zumindest kommt es einem so vor.

In der vergangenen Woche hat unsere Elternkolumnistin Corinna Berghahn sich von den klassischen Neujahrsvorsätzen losgesagt – und ihren Kollegen gefragt: „Vergeht Deine Zeit auch schneller, seit Du Kinder hast?“. Dies ist die Antwort von Daniel Benedict:

Liebe Corinna,

mit dem Jahreswechsel sortiere ich einen weiteren Kinderfoto-Kalender in die Ablage. Der neue ist auch am ersten Januar-Wochenende noch nicht gebastelt. Dabei war er als Weihnachtsgeschenk für die Verwandten fest eingeplant. Wenn ich mich nicht ranhalte, sind die 2019er-Marzipankartoffeln schneller im Supermarkt als mein Kalender an der Wand. Solide Lokalzeitungen wie unsere bringen ja jeden September eine Kolumne darüber, dass es schon wieder Spekulatius zu kaufen gibt. Mich regt das nicht mehr auf. Seit ich Kinder habe, verstreicht meine Zeit sowieso immer schneller: Weihnachtsgebäck kommt mir auch am zweiten Feiertag noch verfrüht vor.

Bei den Kindern ist das natürlich ganz anders. Die fragen jetzt schon nach Ostern und glauben, dass sich zwischen den Festen unendliche Zeiträume ausdehnen. Für Kinder ist das ja auch so. Den nächsten Advent erlebt mein erster Sohn aller Voraussicht nach als Schulkind. Bevor es wieder Geschenke gibt, bricht für ihn ein neues Zeitalter an. Für mich nicht. Während die beiden jeden Tag neue Erfahrungen machen, verlaufen meine Jahre jetzt so gleichförmig, als wären sie ein einziger Tag: Kinder anziehen, abgeben, arbeiten, abholen, Kuchen, Abendbrot, ab ins Bett. Gleichzeitig ist meine Zeit mit ihnen aufregender als alles davor. Und was immer wir zusammen unternehmen, Zoo, Wald, Ninjas auf Frühstückseier malen, – ich finde alles sinnvoll. Das war früher nicht so. (Immer ausgenommen die scheußlichen Momente, in denen sie nicht in ihre Jacke kommen.)

Ich hoffe, dass ich mich später an alles erinnern kann. Derzeit merke ich mir leider überhaupt nichts. Neulich war ich mit einem der Jungen beim Augenarzt und habe eine Behandlung eingefordert, die er zwei Wochen vorher schon hinter sich gebracht hatte. Ich hatte keinerlei Erinnerung daran, obwohl ich selbst ihm damals die Augen getropft hatte, unter gegenseitigem Gebrüll. Wie sich herausstellte, hatte ich diesmal selbst einen Termin. Die Sprechstundenhilfe hat mich sicher für einen der Väter gehalten, die von ihren eigenen Kindern nichts mitkriegen. In Wahrheit ist mein Vaterdasein erfüllt, aber eben einfach auch sehr voll.

Natürlich merke ich nicht nur, dass die Zeit schneller vergeht – sondern auch, dass sie überhaupt vergeht. Noch 20-mal Fotos einkleben, dann basteln meine Kinder mir den Kalender. Wir alle sind angezählt. Zwischen den Jahren kam diese Nachricht von meinem Vater: „Mir ist von Jahr zu Jahr deutlicher klar, dass mein Leben mit Blick auf das der Kinder als gelebt gesehen werden kann. So richtig gebraucht werde ich nicht. Und das ist auch entlastend“, schreibt er. Und: „Ich kann mich sehr über das Erleben der Familien unserer Kinder freuen und dankbar sein.“ Noch ist er da, und dafür danke ich.

Herzliche Grüße!

Dein Daniel

PS: Apropos Zeit – wie schafft Du es bloß, jeden Tag dein Schulkind pünktlich abzuliefern.

Das Buch zur Kolumne gibt es auch: Daniel Benedict/Corinna Berghahn: „Vater, Mutter, Kind – 99 Elternbriefe aus dem Alltag.“ Das Buch kostet 19,99 Euro und ist in den Geschäftsstellen Ihrer Tageszeitung erhältlich.