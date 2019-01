Osnabrück. Neues Jahr, neues Glück? Vielleicht. Aber eigentlich sollten sich Eltern nicht zuviel vornehmen, denn das Leben ist schon anstrengend genug.

In der vergangenen Woche hat Daniel Benedict über seine an Charles Dickens erinnernde Begeisterung für das Weihnachtsfest geschrieben – und unsere Kolumnistin dann gefragt: Was nimmt eine ohnehin schon vollkommene Mutter wie Du sich fürs neue Jahr vor? Das ist ihre Antwort:

Lieber Daniel,

danke für die Blumen. Glücklicherweise weiß ich genauso gut wie meine Kinder, dass ich nicht vollkommen bin. Wo kämen wir da auch hin – und wie sollten sie mit einer idealen Mutter umgehen, wenn die Pubertät startet? Eben.

Doch ich mag die Zeit zwischen den Jahren. Einerseits ist sie etwas wehmütig, denn schon wieder ist das Jahr fast vorbei – und dieses Jahr war noch schneller rum als die davor, oder? Aber dann kommt schon das neue Jahr. Und auch wenn der 1. Januar nur ein Datum ist, fühlt er sich doch so an, als ob man noch mal neu starten kann.

Genau das will ich – ein bisschen jedenfalls. Zum Beispiel möchte ich mich wieder mehr mit befreundeten Müttern und Vätern treffen. Das vermisse ich im Alltagstrubel sehr. Nichts ist schließlich so befreiend für Eltern, wie von anderen zu hören, dass sie ebenfalls zweifeln und scheitern. Das gilt übrigens nicht nur für Eltern.

Meine anderen, kinderlosen Freunde öfter zu sehen, schaffe ich hingegen, denn die kann man ja auch abends besuchen, wenn Familien schon erschöpft in den Federn liegen. So wie wir. Also: wacher werden. Wie auch immer.

Ich möchte auch wieder gesünder essen und die Elternwampe bekämpfen, statt immer die Reste vom Kinderteller zu verschlingen. Ideal wäre es, die Kinder für gesundes Essen zu begeistern, aber bei uns hat es schon nicht geklappt, ihnen die dunklen Vollkorn-Nudeln als spezielle Halloween-Nudeln zu verkaufen. Sie sind eben zu klug. Was vielleicht an den Pommes liegt.

Ein weiterer Punkt: Sport. Damit meine ich nicht, die Kinder kilometerweit zu tragen oder kurze Sprints zwischen zwei streitenden Geschwistern zu absolvieren, sondern normalen Sport, ganz alleine, im eigenen Tempo.

Weniger Schrott kaufen wäre ebenfalls gut: Denn die Zimmer unserer Kinder quellen über vor Dingen, die ein-, zweimal bespielt werden und dann im Gewusel verschwinden. Wobei wir selbst kaum etwas davon besorgt haben, meistens sind es Verwandte. Oder vielleicht vermehren sich die unnützen Dinge nachts sogar von selbst? Es wird wohl ein Geheimnis bleiben, denn wir sind zu müde, das genauer zu ermitteln ...

Und sonst? So arg unterscheiden sich Eltern-Vorhaben ja nicht von denen „normaler“ Menschen: essen, trinken, Spaß haben. Letztendlich geht es immer darum, die Lebenszeit so gut und intensiv zu verbringen wie möglich. Das kriegen wir meistens schon ganz gut hin. Klar könnten wir wacher sein, aktiver und definitiv konsequenter, aber andererseits haben wir nicht den Anspruch, Vater und Mutter des Jahres zu sein. Mit reicht es, wenn die Kinder uns wissen lassen, dass sie uns mögen, selbst wenn sie die Zähne putzen müssen. Oder wenn sie sich freiwillig an uns kuscheln, ohne dass wir sie dazu überreden. Solange wir das weiterhin schaffen, ist eigentlich alles gut.

Deine Corinna

PS: Eins, zwei, drei im Sauseschritt: Vergeht Deine Zeit auch so viel schneller, seit Du Vater bist?

Das Buch zur Kolumne gibt es auch: Daniel Benedict/Corinna Berghahn: „Vater, Mutter, Kind – 99 Elternbriefe aus dem Alltag.“ Das Buch kostet 19,99 Euro und ist in den Geschäftsstellen Ihrer Tageszeitung erhältlich.