Berlin. Alexander ist schwul und hat mit einer lesbischen Freundin ein Kind gezeugt. Den kleinen Leon sieht er alle drei Monate.

"Willst du mit mir ein Kind zeugen?" Alexander* steht auf dem Balkon einer Berliner Wohnung und raucht eine Zigarette mit seiner Freundin Paula. Eigentlich lebt er in Köln und ist übers Wochenende in die Hauptstadt gefahren, um feiern zu gehen. Alexander ist Single und homosexuell. Vater zu werden, war nie Teil seines Lebensplans. Und auch nie Teil seines Alltags, denn der Großteil seiner Freunde ist ebenfalls schwul. Babys zu bekommen gehört bei den meisten nicht zum Programm. Und jetzt steht er hier, an einem Sonntagmittag im November, mit fast vierzig Jahren, und antwortet ohne zu Zögern: "Ja, natürlich."

"Ein Kind gehört niemandem. Ein Kind ist frei"

Paula ist lesbisch und wünscht sich schon lange ein Baby, als sie auf ihrem kleinen Berliner Balkon steht und Alexander die entscheidende Frage stellt. Sie wolle das Kind gemeinsam mit ihrer Lebenspartnerin Marie aufziehen, erklärt sie. Und Alexander dürfe selber entscheiden, welche Rolle er spielen möchte. Verpflichtungen gebe es keine, versichert Paula. Weder finanziell noch bei der Betreuung. Sie wird das alleinige Sorgerecht übernehmen, aber er dürfe jederzeit zu Besuch kommen und, wenn er das möchte, die Vaterschaft auf dem Papier anerkennen und auch als Vater im Leben des Kindes auftreten. Paula sagt an diesem Abend einen Satz, der Alexander tief beeindruckt und den er bis heute nicht vergessen hat: "Ein Kind gehört sowieso niemandem, ein Kind ist frei." Alexander weiß noch im selben Moment, dass er Kontakt zu seinem Kind möchte, dass er auch ohne Sorgerecht Papa sein will und kein anonymer Samenspender. Seine Entscheidung und seine Gefühlen überraschen ihn. Doch Zweifel daran wird er nie haben: weder an diesem Wochenende noch in den kommenden Monaten. Bevor sie zurück in die Wohnung gehen, um Marie über Alexanders Entscheidung zu informieren, schauen sich die beiden kurz in die Augen und müssen lachen: "Aber ohne Sex, ne?"

"Wird das nicht alles wahnsinnig teuer?", fragt Alexander, als er mit Paula und Marie in der Pizzeria gegenüber sitzt und auf die Zukunft anstößt. Er denkt an einen medizinischen Prozess, an In-Vitro-Fertilisation – eine künstliche Befruchtung im Glas mit seinem Spermium und Paulas Eizelle. Doch Paula hat einen anderen Plan: "Ne, ne, das machen wir selber, Zuhause mit Spritze und Schüssel."

Am selben Abend fliegt Alexander zurück nach Köln. In seinem Kopf wirbeln die Gedanken durcheinander und er malt sich Situationen mit einem Kind aus: Wie wird es aussehen? Was könnte es von mir haben? Was können wir gemeinsam unternehmen, wenn er oder sie älter ist? Wieder stellt er sich zwei Varianten vor: einmal, dass er viel mit dem Kind zu tun haben wird und einmal, dass kein Kontakt besteht. Die zweite Variante fühlt sich noch immer falsch an. Heute sagt er:

Für mich war in erster Linie immer wichtig, dass es dem Kind gut geht. Dass sie oder er geliebt wird. Alexander

Im Flieger muss er auch an seine Eltern denken, die beide schon fast 80 Jahre alt sind und mit dem Thema schon lange abgeschlossen haben. Die in ihrem Dorf die einzigen älteren Bewohner ohne Enkelkinder sind und die deswegen immer ein wenig traurig waren. Alexander fragt sich, wie sie wohl reagieren werden. Aber noch ist es nicht soweit, denn Paula, Marie und Alexander haben sich darauf geeinigt, mit niemandem über ihr Vorhaben zu sprechen.



Befruchtung mit Spritze und Schüssel? – "So ein Quatsch!"

Zurück in Köln hört Alexander mit dem Rauchen auf, weil er liest, dass Nikotin seine Fruchtbarkeit negativ beeinflussen kann. Er geht zum Gesundheitsamt zum H.I.V.-Test und zum Urologen, um sich auf Geschlechtskrankheiten testen zu lassen. Er fragt den Arzt, wie er die Chancen einer Spritze- und-Schüssel-Befruchtung einschätzt, und erklärt ihm, dass er sein Ejakulat aus einer Schüssel in eine Spritze ziehen und zu Paula bringen will, die sich das Sperma dann einführen soll. "So ein Quatsch, das können Sie vergessen", sagt der Mediziner. Alexanders Erwartungen, dass ihr Plan wirklich funktioniert, sinken. Trotzdem macht er mit Paula einen Termin für den ersten Versuch aus, passend zum Zeitpunkt ihres Eisprungs.

Anzeige Anzeige

Kurz darauf lernt er Nico kennen. Er verliebt sich und die beiden beginnen eine Beziehung. Es ist das erste Mal in seinem Leben, dass Alexander das Gefühl hat, aus den Treffen könne sich etwas Ernstes entwickeln. Ausgerechnet am selben Wochenende, an dem er zu Paula fahren will, feiert sein neuer Freund Geburtstag. "Das war eine absurde Situation", sagt Alexander.

Freitag bin ich nach Berlin gefahren, um eine Frau zu schwängern, und Samstagabend habe ich zum ersten Mal die Freunde und Familie meines schwulen Partners auf dessen Geburtstagsparty kennengelernt. Alexander

Damit niemand Fragen stellt, sagt Alexander, er habe beruflich in der Hauptstadt zu tun. Er kommt Freitagabend spät bei Paula an und fällt direkt ins Bett. Am nächsten Morgen klopft es an der Tür und Paula steckt ihren Kopf herein. "Komm, wir machen das jetzt einfach", sagt sie. Sie gibt Alexander eine Spritze, eine leere Schüssel und eine mit heißem Wasser. Dazu ein kleines Thermometer, um zu überprüfen, ob das Wasser in der Schüssel Körpertemperatur hat. Paula lässt Alexander allein und er legt die leere Schüssel in das Wasserbad. So soll das Sperma auf dem Weg in Paulas Schlafzimmer warmgehalten werden. Alexander sitzt im Wohnzimmer der kleinen Berliner Wohnung und ist aufgeregt. "Das war irre", sagt er rückblickend. Mit der Spritze zieht er sein Sperma aus der Schüssel auf, legt die Spritze in die kleine Schüssel und geht ins Schlafzimmer, wo Paula und Marie auf ihn warten. Alle drei lachen und witzeln nervös, während Marie die Spritze übernimmt und die Tür von innen schließt. Alexander geht zurück ins Wohnzimmer und wartet.



Zwei Wochen später klingelt Alexanders Telefon. Es ist Paula, sie ist nicht schwanger. Die beiden vereinbaren einen neuen Termin. Dieses Mal kommt sie zu ihm nach Köln, ohne Marie. Als es auf den zweiten Versuch zugeht, wächst in Alexander das Bedürfnis, sich jemandem anzuvertrauen und zu testen, wie ein Außenstehender auf die Situation reagiert. Schließlich spricht er bei einem Spaziergang am Rhein mit einem guten Freund darüber. Der Freund, im selben Alter wie Alexander und auch schwul, sagt: "Das ist eine großartige Chance, Leben zu schenken, und dafür zu sorgen, dass ein Kind bei zwei Frauen aufwächst, die es lieben."

"Ich kriege meine Tage nicht"

Als Paula nach Köln kommt, wiederholen sie die Prozedur sowohl am Freitagabend als auch am Samstagmorgen. Dann heißt es wieder warten, wieder ruft Paula zwei Wochen später an. Doch dieses Mal sagt sie: "Ich kriege meine Tage nicht." Das müsse jetzt nichts heißen, erklärt Paula, doch sie habe ein Gefühl, dass es geklappt haben könnte. Alexander ist aufgeregt. Und obwohl er versucht, das Gefühl zu verdrängen, macht er sich große Hoffnungen. Er will, dass es klappt. Eine Woche muss er warten, sieben Tage, die sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Dann endlich kommt die WhatsApp-Nachricht: ein Foto von einem positiven Schwangerschaftstest. Als Alexander das Bild öffnet, schlägt sein Herz bis zum Hals. Er telefoniert mit Paula und sie sagt:

Wenn eine Schwangerschaft auf diesem ungewöhnlichen Weg so schnell funktioniert, sollte das wohl auch so sein. Paula

Die ersten drei Monate einer Schwangerschaft sind noch besonders kritisch, da es in dieser Zeit im Durchschnitt am häufigsten zu Fehlgeburten kommt. Deshalb vereinbaren Paula, Marie und Alexander, diese zwölf Wochen noch abzuwarten, bevor sie die Schwangerschaft offiziell machen. Doch Nico, seinen mittlerweile festen Freund, will Alexander einweihen. Am selben Abend treffen sich die beiden. Alexander ist aufgeregt, er hat Angst, den deutlich jüngeren Nico zu verschrecken. Nachdem er sich mit einigen Gläsern Wein Mut angetrunken hat, atmet er tief durch und sagt: "Ich werde Vater." Alexander wählt das Wort Vater bewusst, weil er zu der Entscheidung stehen will, zur Zeugung und zum Kind. Er erzählt, wie Paula und er sich die gemeinsame Zukunft vorstellen und dass er offiziell der Vater sein darf – auch ohne Sorgerecht. Zu Alexanders Überraschung freut Nico sich sehr, gratuliert seinem Freund ohne Umschweife. Doch er gibt auch zu, dass er erleichtert darüber ist, dass Paula in Berlin lebt und dass Alexander allein deswegen schon keine klassische Vaterrolle mit Wickeln und Nicht-Schlafen übernehmen kann.



Kurz darauf fährt Alexander auch zu seinen Eltern. Als er "Ihr werdet Großeltern" sagt, schauen ihn die beiden entgeistert und schockiert an. So als hätte Alexander einen Witz gemacht, der gar nicht lustig ist. Doch als er von Paula berichtet und von dem Familienmodell, das sie geplant haben, fängt seine Mutter vor Freude an zu Weinen. Und sein Vater, dem es sonst oft schwer fällt, Gefühle zu zeigen, strahlt über beide Ohren und ruft: "Klar, warum auch nicht? Ist doch toll!" Beide überlegen aufgeregt, welche Rolle sie spielen werden. "Haltet bitte den Ball flach", ermahnt Alexander.

Ihr seid die Großeltern, es wird nichts verheimlicht, aber einen Alltag kann es allein aufgrund der Entfernung nicht geben. Alexander





Vaterschaft ohne Sorgerecht

In den folgenden Tagen geht Alexander zu einer Beratungsstelle für Homosexuelle, um zu erfragen, worauf er achten muss. Dort wird er vor allem vor den Gefahren gewarnt: Es gebe immer wieder ähnliche Fälle, in denen die Väter plötzlich doch mehr Rechte wollten als vorher abgemacht. Oder andersherum komme es durchaus vor, dass die Frauen auf einmal Unterhalt forderten. Alexander ist sicher, dass ihm das nicht passiert. Dennoch empfiehlt der Berater, sich durch eine Familienvereinbarung abzusichern, die alle Parteien vor der Geburt unterschreiben.

Im März, einen Monat nachdem Paula die Schwangerschaft festgestellt hat, fahren Nico und Alexander zu Paula und Marie nach Berlin. Die vier verbringen ein Wochenende miteinander, kochen gemeinsam, lachen viel. Doch sie besprechen auch die ernsten Sachen. Sie füllen die Formulare aus, die Alexander mitgebracht hat. Darin halten sie beispielsweise fest, dass Alexander zwar die Vaterschaft anerkennen, jedoch nicht sorgeberechtigt sein wird. Dass das Kind bei seinen zwei Müttern aufwächst. Dass die Mamas alle Entscheidungen treffen, Alexander aber beispielsweise zur Auswahl der Schule seine Meinung sagen darf. Sie klären auch, was passiert, wenn ihnen etwas zustößt, und halten fest: Wenn Paula sterben sollte, bleibt das Kind bei Marie. Doch wenn beide Mütter verunglücken sollten, wird er oder sie bei Alexander leben. Sie entscheiden, dass es keine Lügen gibt. Das Kind soll von Anfang erfahren, wer sein Vater ist. Außerdem will er freiwillig monatlich Geld zahlen, auch wenn Paula dies nicht von ihm erwartet oder verlangt.

Natürlich bin ich der Papa, und deshalb soll er oder sie mich auch so nennen dürfen Alexander

Als Alexander die Schwangerschaft nach drei Monaten offiziell macht, stößt er auch auf Vorbehalte. Vor allem seine Arbeitskollegen äußern Sorgen: Sicher dich gut ab. Pass auf, dass sie dich später nicht finanziell ausnimmt. Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Angedeutet wird auch Kritik am Familienmodell insgesamt. Eine Bekannte sagt zu ihm: "Ein Kind braucht einen Vater. Du musst wirklich oft da sein." Die Option, dass ein Kind glücklich bei zwei Frauen aufwächst, können sich viele offenbar schwer vorstellen. Doch Alexander lassen Sätze wie diese bis heute kalt, Kritiker wimmelt er schnell ab. Er ist überzeugt, das Richtige getan zu haben.



Dass es ein Junge wird, erfährt Alexander im fünften Monat der Schwangerschaft. In jeder freien Minute überlegt er sich passende Namen und schreibt sie auf. Der entscheidende Vorschlag kommt schließlich von ihm: Leon. Vor der Entbindung fährt Alexander noch einmal nach Berlin, um beim Standesamt die Vaterschaft anzuerkennen. Die Standesbeamtin sagt zu ihm: "Jetzt sind Sie in der Pflicht, da kommen Sie nicht mehr raus." Angst macht ihm das nicht.

Im Vorfeld haben die werdenden Eltern besprochen, dass Alexander am Tag der Geburt nicht dabei sein wird. Die Entbindung – es muss aus gesundheitlichen Gründen ein geplanter Kaiserschnitt werden – ist im Oktober, fast ein Jahr nach Alexanders und Paulas gemeinsamer Zigarette in Berlin. An Leons Geburtstag schafft Alexander es kaum, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Seine Mutter schickt eine Nachricht: "Wir haben Kerzen aufgestellt." Schließlich kommen um 16.00 Uhr die ersten Fotos: Paula hält Leon im Arm. Überwältigt vom Glück und der Erleichterung, dass es beiden gut geht, fängt Alexander an zu weinen.

"Wer definiert Vatergefühle?"

Nach zwei Wochen darf Alexander seinen Sohn das erste Mal sehen. Gemeinsam mit seinen Eltern, Nico und einem Haufen Geschenke fährt er nach Berlin. Er hat Angst vor der Begegnung, fragt sich: Wie soll ich mit Leon umgehen? Hoffentlich fällt er mir nicht hin, hoffentlich mache ich nichts falsch. Werden die anderen mich bewerten? Es fühlt sich an, als müsse er eine Bühne betreten, die ihm noch völlig fremd ist.

Doch als er ankommt, ist die Nervosität verschwunden und auch die Angst, eine bestimmte Rolle erfüllen zu müssen. Denn als er die Wohnung betritt, fühlt er sich sofort geborgen. Es ist ruhig, Kerzen brennen und es riecht nach Plätzchen und Tee. Im Wohnzimmer steht eine alte Wiege von Paulas Oma, in der Leon schläft. "Oh Gott, ist der klein und zerbrechlich, auf den muss man doch jetzt die ganze Zeit aufpassen", denkt Alexander. Als er ihn zum ersten Mal auf den Arm nimmt, studiert er aufmerksam sein Gesicht und findet seinen Sohn auf Anhieb unheimlich schön.

Seit diesem ersten Besuch stehen Paula und Alexander regelmäßig in Kontakt. Sie meldet sich nach jeder Kinderarzt-Untersuchung, schickt mindestens einmal pro Woche Fotos und Videos, die Alexander direkt an seine Eltern weiterleitet. Als der Kleine sechs Monate alt ist, fahren alle zusammen für ein paar Tage in ein Ferienhaus: Leon, seine beiden Mütter, Alexander und Nico.

Heute ist Leon ein Jahr alt. Paula und Marie wollen bald heiraten und im Anschluss soll Marie den Kleinen adoptieren. Vater und Sohn sehen sich im Schnitt alle drei Monate, für Alexander reicht das so aus. Manchmal macht er sich selber Druck, denkt, er müsse den Kleinen mehr vermissen. "Aber so ist es nun mal nicht", sagt er.

Ich freue mich, ihn zu sehen. Ich kann aber nicht sagen, dass er mir jeden Tag schmerzhaft fehlt. Alexander

Auch ist er weiterhin aufgeregt, wenn er Leon trifft. Sein Sohn ist ihm immer noch ein bisschen fremd, Alexander ist immer noch befangen. Aber er vertraut darauf, dass diese Gefühle mit den Jahren nachlassen und sie ganz natürlich einen intensiveren Draht zueinander finden.



Ob er Vatergefühle hat? Diese Frage kann Alexander schwer beantworten. Schließlich weiß er nicht, wie sich ein Vater fühlt, der sein Kind täglich sieht. "Wer definiert denn Vatergefühle?" Aber ja, er liebt ihn sehr, sagt er. Und er sorgt sich um ihn. Aber vor allem ist Alexander glücklich: Darüber, dass Leon von seinen beiden Müttern mit Liebe überschüttet wird. Und wenn er sieht, wie Leon wächst und lacht.

*alle Namen von der Redaktion geändert