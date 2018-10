Berlin. Waldorf, Montessori – oder Einzugsschule? Unser Experte hat eine glasklare Entscheidung getroffen.

In der letzten Woche hat unsere Elternkolumnistin Corinna Berghahn ihr komplexes Verhältnis zu McDonald‘s erklärt und ihren Brieffreund nach dem Vorschulstatus seines Erstgeborenen gefragt. Dies ist die Antwort von Daniel Benedict:

Liebe Corinna,

bis zum ersten Schultag ist es bei uns noch ein Jahr, und trotzdem schwänze ich schon seriell. An all den Wochenenden, die unsere Freunde auf den Info-Veranstaltungen sämtlicher Schulen absitzen, pflege ich nur den trägen Gedanken: Eine Einzugsschule hat ja auch viele Vorteile, die Nähe zum Beispiel. Und dann ist sie umsonst. Das spart Geld für ein Fahrrad, mit dem die Kinder dann selbst hinfahren können.

Natürlich gärt in mir das schlechte Gewissen. Womöglich ist Montessori-Pädagogik genau das Richtige für meinen Sohn. Und ich höre mir jetzt nicht mal an, wo danach unterrichtet wird. Mies. Andererseits gefallen mir viele Konzepte schon in der Nacherzählung nicht. Eine evangelische Schule veranstaltet Wissenstests. Bei einer Waldorfschule prüft ein hauseigener Arzt das Milchgebiss, weil die Schulreife für Anthroposophen erst mit dem Zahnwechsel eintritt. Das alles soll die Kinder ganz sicher schonen und schützen; in mir löst es trotzdem einen Erwartungsdruck aus, den ich in wunderbar verbummelten Kita-Jahren stets vermieden habe. Ich finde es schon schlimm genug, dass die Kinder mit der Einschulung morgens auf einmal pünktlich irgendwo sein müssen. Bis jetzt verlassen wir das Haus, wann es uns passt. Die einzige Kita-Frist fordert, den Morgenkreis nicht zu stören. Und das erreicht man ja nicht nur durch zeitiges Erscheinen, sondern auch, wenn man im Zweifel noch viel später aufsteht.

Mittlerweile musste auch ich zu einem Kennenlernabend, eben an unserer Einzugsschule. Und ich muss sagen: Der Rundgang hat mich berührt. Die Gruppentische mit winzigen Stühlen, der Kreidezirkel neben Tafel, die Schulbücherei und Wandgalerien mit wirklich lustigen Tiergemälden: All das hat in mir eine heftige Sehnsucht nach meiner eigenen Schulzeit ausgelöst. Auch die Einzugsschule stellt Anforderungen: Ihren Vor- und Nachnamen sollen die Kinder nicht schreiben können, aber kennen. Sie sollen Bücher lieben, gern toben und aus eigener Kraft bekleidet und sauber das Klo verlassen.

Kann ich alles, war mein erster Gedanke. Wobei: Es geht ja gar nicht um mich. Und auch wenn ich meinen Kindern oft sage, wie gern ich ihr Leben hätte. Von außen zuzugucken, ist vermutlich doch leichter. Ich sehe ja, wie schwer sie sich schon aneinander abarbeiten: die existenzielle Not des Zweiten beim Wettrennen, der Zwang, selbst in abgezählten Toppas eine Benachteiligung zu wittern. Offensichtlich ist es furchtbar schwer, Teil einer Gruppe zu werden; auf der Schule müssen sie demnächst mit 448 Kindern auskommen. Ich selbst, fällt mir ein, habe damals in den Pausen gern Gedichte geschrieben. Hinter der Tafel. Ich erinnere mich an geborgene Momente. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur Angst vor den anderen.

Anzeige Anzeige

Herzliche Grüße!

Dein Daniel

PS: Wie viele Stunden pro Woche planst Du für die Suche verbummelter Spielsachen ein?

Das Buch zur Kolumne gibt es auch: Daniel Benedict/Corinna Berghahn: „Vater, Mutter, Kind – 99 Elternbriefe aus dem Alltag.“ Das Buch kostet 19,99 Euro und ist in den Geschäftsstellen Ihrer Tageszeitung erhältlich.